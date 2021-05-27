Скоро на АЗС: суд снял арест с компонентов и присадок на нефтебазе БРСМ

Следственный судья Святошинского районного суда г. Киева Новик В.П. отменил наложенный арест с обнаруженных во время обыска нефтебазы в с. Переяславкое растворителей, компонентов и присадок для изготовления моторных топлив. Об этом свидетельствует постановление суда, опубликованное в Реестре судебных решений.

В частности из под ареста выведено 291,22 т продукта высокоароматизированного установки каталитического риформинга (2707 50 90 00), 1459 т эфира метил-трет-бутилового (МТБЭ) марки А (2909 19 90 20) и 278,28 т растворителя (2905110000, под этим кодом в Украину ввозится метанол, который используется как октаноповышающий компонент при производстве топлива).

Вместе с компонентами также был снят арест с 696 т и 5,42 тыс. т нефтепродуктов, идентифицированных как бензины А-95 и А-92 соответственно, а также с 6,93 тыс. т продукта, обозначенного как дизельное топливо и 308 т альтернативного топлива (3824909710).

Арест был снят по ходатайству адвоката, представляющего интересы ООО «Катма Групп», ООО «ТНТ Груп» и ООО «Стандарт Ойл-2000», которым согласно постановлению суда, принадлежат нефтепродукты и компоненты.

Как сообщал enkorr, нефтепродукты были арестованы в ходе обысков, проведенных 3-4 марта. Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по фактам неуплаты налогов и незаконного изготовления подакцизных товаров, фигурантами которого являются компании группы «БРСМ»

Характерно, что в публичных комментариях официальные представители «БРСМ-Нафты» отрицают связь с данными компаниями и нефтебазой в Переяславском как таковой, хотя она принадлежит ООО "БРСМ-Нафта".

Напомним, нефтебаза в Переяславском и мини-НПЗ в Гадяче указаны местами производства бензинов с октановым числом 95 в сертификатах качества ООО "Стандарт Ойл 2000", которые доступны на АЗС "БРСМ".

В рамках расследования этого же уголовного производства в марте были проведены обыски и изъято топливо и документация на столичной станции сети «БРСМ-Нафта» по ул. Елены Телиги. Впрочем, ООО «Евро Смарт Пауэр» удалось добиться отмены ареста на топливо.

Напомним, апрельское исследование Института потребительских экспертиз, в объективе которого оказался бензин А-92, показало превышение норм содержания серы и бензола в образцах SunOil и Мotto, а в топливе, закупленном на станциях «БРСМ» и SunOil, были обнаружены следы аминов - токсичного вещества, запрещенного к использованию в топливах не только в Украине, но и в Европе и США. В результате институт был вынужден заявить о прекращении программ маркетинговой поддержки указанных сетей.