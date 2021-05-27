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Нефть дешевеет 27 мая на фоне укрепления доллара США, Brent - $68,47 за баррель
08:48 27.05.2021 |
Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг.
Давление на рынок оказывает укрепление доллара США. Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют, накануне поднялся на 0,4%. В четверг индикатор слабо меняется.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 EEST в четверг составляет 68,47 доллара за баррель, что на $0,4 (0,58%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,22 (0,3%) - до 68,87 доллара за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,87 за баррель, что на $0,34 (0,51%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,14 (0,03%) - до $66,21 за баррель.
Поддержку нефтяным ценам в среду оказали данные Минэнерго США, которые показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,66 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 1,74 млн баррелей, дистиллятов - на 3,01 млн баррелей.
Спрос на бензин в США вырос на 3% - до 9,48 млн баррелей в сутки (б/с).
"По мере продолжающегося возобновления экономической активности в США, а также на фоне начала сезона поездок спрос на бензин должен расти", - отмечают аналитики ING, которых цитирует S&P Global Platts.
Тем временем инвесторы ожидают исхода переговоров по иранской ядерной программе в Вене. Достижение сделки может привести к снятию санкций против нефтяной промышленности Ирана, в результате чего добыча в стране к следующему году может вернуться к уровню 3,9 млн б/с.
"В зависимости от того, какими будут договоренности по ослаблению санкций против Ирана и как скоро они будут достигнуты, нефтяные цены могут резко меняться в любом направлении. Полная отмена санкций может спровоцировать резкое падение цен, однако это все еще крайне маловероятно", - считает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.
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