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Нефть дешевеет 26 мая перед выходом официальной статистики по запасам в США
08:30 26.05.2021 |
Мировые цены на нефть снижаются в среду утром на ожидании статистики от минэнерго США о запасах за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 EEST цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,03% - до 68,63 доллара, августовских фьючерсов - на 0,15%, до 68,39 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,21% - до 65,93 доллара за баррель.
Рынок нефти в среду находится в ожидании публикации официальной статистики по запасам нефти от министерства энергетики США. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы в стране за минувшую неделю снизились на 1,05 миллиона.
Инвесторы также отыгрывают оценку по недельному изменению коммерческих запасов в США от Американского института нефти (API), которая была опубликована в ночь на среду. Согласно данным, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 0,4 миллиона баррелей при прогнозируемом снижении на 1,3 миллиона.
Кроме того, трейдеры сохраняют опасения по поводу перспектив увеличения поставок нефти из Ирана в случае возобновления ядерной сделки.
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