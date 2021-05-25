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Бензин прекратил дешеветь 25 мая
15:52 25.05.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 25 мая 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подешевел.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,16 гривен за литр (-0,00 гривен), на бензин А-95 - 28,93 гривен за литр (-0,00 гривен), на дизельное топливо - 27,35 гривен за литр(-0,00 гривен), на автогаз - 15,71 гривен за литр (-0,01 гривен).
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