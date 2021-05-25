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Нефть дорожает 25 мая в надежде на рост спроса из-за ослабления пандемии
08:35 25.05.2021 |
Мировые цены на нефть продолжают расти во вторник утром в ожидании увеличения спроса по мере ослабления пандемии COVID-19, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.05 EEST цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,28% - до 68,65 доллара, августовских фьючерсов - на 0,16%, до 68,48 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,11% - до 66,12 доллара за баррель.
По данным СМИ, число новых случаев COVID-19 в США за неделю выросло всего на 0,5%, что является самым низким показателем с марта 2020 года. Более 61% населения страны привились, что способствовало увеличению мобильности граждан и энергопотребления. На этом фоне нефтяные трейдеры надеются на дальнейшее восстановление спроса.
Несколько сдерживают этот оптимизм перспективы поставок нефти из Ирана в случае возобновления ядерной сделки. Тем не менее, по словам аналитиков Goldman Sachs Group Inc, которых цитирует агентство Блумберг, рынок, вероятно, сможет "поглотить" лишние баррели в случае роста спроса по мере вакцинации.
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