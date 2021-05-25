В Украину возобновились поставки дизтоплива «Роснефти»

Компания Socar New Enegry осуществила первую поставку дизельного топлива производства «Роснефти» в Украину. Об этом enkorr сообщили участники рынка.

«Ресурс объемом около 2 тыс. т был импортирован в адрес компании из группы ОККО», - сообщил собеседник издания, добавив, что поставка будет растаможена к концу сегодняшнего дня.

Ранее enkorr сообщал, что SOCAR стала экспортным оператором нефтепродуктов «Роснефти» в Украину. Согласно имеющейся информации, курировать продажи и общение с украинскими контрагентами будет швейцарский офис Socar Trading. Между тем, не исключена и роль украинского офиса компании в распределении и продаже объемов.

По информации источников enkorr, квота нового оператора на май составляет более 100 тыс. т дизтоплива и 12 тыс. т сжиженного газа. Однако участники рынка ранее отмечали, что вероятным периодом начала поставок может стать только начало июня.

Также сообщалось, что первый объем СУГ по TERM-контрактам Socar сможет предложить с июля 2021 г.. Премия по контракту может составить $25/т к среднемесячному значению котировки Argus daf Brest. Спотовые партии автогаза «Роснефти» в мае и июне Socar New Enegry предлагает с премией $40/т к среднемесячному daf Brest.

Напомним, вследствие давления украинских силовиков швейцарский трейдер Proton Energy Group S.A. принял решение прекратить поставки нефтепродуктов производства «Роснефти» на украинский рынок с 1 апреля 2021 года. В 2020 году трейдер отправил в Украину 1,74 млн. т дизтоплива (23,4% рынка) и 443 тыс. т (22,3%) сжиженного газа.