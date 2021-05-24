Розничные сети 24 мая снизили цены на бензины

За выходные (21-24 мая) во исполнение правительственного постановления об установке максимальной торговой наценки розничные сети откорректировали цены на топливо. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подешевел на 38 коп./л, до 29,84 грн/л. Бензин А-92 подешевел только на ОККО — на 25 коп./л, до 29,50 грн/л. Стоимость ДТ в обеих сетях осталась на прежнем уровне — 27,89 грн/л.

SOCAR опустил цену бензинов на 38-51 коп./л, при этом ДТ оставил на прежнем уровне — 30,98 грн/л. Как сообщили в компании, реализуемое дизтопливо подпадает под категорию премиального.

В сети KLO бензины подешевели на 25 коп./л: «двойка» — до 29,52 грн/л, «пятерка» — до 29,74 грн/л. AMIC и Shell снизили цены на бензины на 35-36 коп./л.

Также стоимость бензинов снизилась в пределах 5-38 коп./л в сетях Chipo и «Рур групп». Корме того, «Нефтек» опустил цену на свое фирменное дизельное топливо на 50 коп./л, до 28,99 грн/л.

По данным «А-95», 24 мая по стране средняя цена бензина А-92 снизилась на 7 коп./л, до 28,16 грн/л, бензина А-95 — на 11 коп./л, до 28,93 грн/л, ДТ — на 1 коп./л, до 27,35 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 21 по 24 мая, грн/л

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 29,50 -0,25 29,84 -0,38 27,89 0,00 WOG 29,75 0,00 29,84 -0,38 27,89 0,00 Авиас 26,95 0,00 27,95 0,00 27,00 0,00 Укрнафта 27,00 0,00 28,00 0,00 27,00 0,00 AMIC 29,20 -0,36 29,73 -0,36 27,81 0,00 Shell 29,34 -0,35 29,84 -0,35 27,89 0,00 SOCAR 29,48 -0,51 29,84 -0,38 30,98 0,00 БРСМ-Нафта 27,27 0,00 28,27 0,00 26,57 0,00 KLO 29,54 -0,25 29,74 -0,25 27,89 0,00 Параллель 29,75 0,00 31,49 0,50 28,99 0,00 Автотранс 28,73 0,00 29,73 0,00 27,18 0,00 UPG 28,60 0,00 29,40 0,00 26,50 0,00 SUNOIL 27,01 0,00 28,01 0,00 27,09 0,00 Нефтек 29,49 0,00 31,49 0,00 28,99 -0,50 Chipo 28,46 -0,02 29,46 -0,02 27,22 0,00 Укр-Петроль 27,60 0,00 28,60 0,00 26,90 0,00 Авантаж 7 26,95 0,00 27,95 0,00 25,85 0,00 Рур груп 29,70 -0,05 29,84 -0,38 27,89 0,00 Mango 27,39 0,00 28,39 0,00 26,49 0,00 Motto 27,13 0,00 28,03 0,00 26,66 0,00 Средняя цена в Украине: 28,16 -0,07 28,93 -0,11 27,35 -0,01

Как сообщал enkorr, Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины установило на последнюю декаду мая среднюю стоимость бензинов 24,84 грн/литр, дизтоплива – 20,89 грн/литр, говорится в обнародованном на сайте ведомства сообщении. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 29,84 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 27,89 грн/литр.

Напомним, Кабинет министров 14 мая принял постановление, которым вводится государственное регулирование цен на топливо. В частности, были приняты изменения в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 г.. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).

При этом средняя стоимость дизтоплива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду.