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Розничные сети 24 мая снизили цены на бензины
12:40 24.05.2021 |
За выходные (21-24 мая) во исполнение правительственного постановления об установке максимальной торговой наценки розничные сети откорректировали цены на топливо. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подешевел на 38 коп./л, до 29,84 грн/л. Бензин А-92 подешевел только на ОККО — на 25 коп./л, до 29,50 грн/л. Стоимость ДТ в обеих сетях осталась на прежнем уровне — 27,89 грн/л.
SOCAR опустил цену бензинов на 38-51 коп./л, при этом ДТ оставил на прежнем уровне — 30,98 грн/л. Как сообщили в компании, реализуемое дизтопливо подпадает под категорию премиального.
В сети KLO бензины подешевели на 25 коп./л: «двойка» — до 29,52 грн/л, «пятерка» — до 29,74 грн/л. AMIC и Shell снизили цены на бензины на 35-36 коп./л.
Также стоимость бензинов снизилась в пределах 5-38 коп./л в сетях Chipo и «Рур групп». Корме того, «Нефтек» опустил цену на свое фирменное дизельное топливо на 50 коп./л, до 28,99 грн/л.
По данным «А-95», 24 мая по стране средняя цена бензина А-92 снизилась на 7 коп./л, до 28,16 грн/л, бензина А-95 — на 11 коп./л, до 28,93 грн/л, ДТ — на 1 коп./л, до 27,35 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 21 по 24 мая, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,50
|
-0,25
|
29,84
|
-0,38
|
27,89
|
0,00
|
WOG
|
29,75
|
0,00
|
29,84
|
-0,38
|
27,89
|
0,00
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
AMIC
|
29,20
|
-0,36
|
29,73
|
-0,36
|
27,81
|
0,00
|
Shell
|
29,34
|
-0,35
|
29,84
|
-0,35
|
27,89
|
0,00
|
SOCAR
|
29,48
|
-0,51
|
29,84
|
-0,38
|
30,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,27
|
0,00
|
28,27
|
0,00
|
26,57
|
0,00
|
KLO
|
29,54
|
-0,25
|
29,74
|
-0,25
|
27,89
|
0,00
|
Параллель
|
29,75
|
0,00
|
31,49
|
0,50
|
28,99
|
0,00
|
Автотранс
|
28,73
|
0,00
|
29,73
|
0,00
|
27,18
|
0,00
|
UPG
|
28,60
|
0,00
|
29,40
|
0,00
|
26,50
|
0,00
|
SUNOIL
|
27,01
|
0,00
|
28,01
|
0,00
|
27,09
|
0,00
|
Нефтек
|
29,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
28,99
|
-0,50
|
Chipo
|
28,46
|
-0,02
|
29,46
|
-0,02
|
27,22
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
27,60
|
0,00
|
28,60
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
Авантаж 7
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
25,85
|
0,00
|
Рур груп
|
29,70
|
-0,05
|
29,84
|
-0,38
|
27,89
|
0,00
|
Mango
|
27,39
|
0,00
|
28,39
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
Motto
|
27,13
|
0,00
|
28,03
|
0,00
|
26,66
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
28,16
|
-0,07
|
28,93
|
-0,11
|
27,35
|
-0,01
Как сообщал enkorr, Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины установило на последнюю декаду мая среднюю стоимость бензинов 24,84 грн/литр, дизтоплива – 20,89 грн/литр, говорится в обнародованном на сайте ведомства сообщении. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 29,84 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 27,89 грн/литр.
Напомним, Кабинет министров 14 мая принял постановление, которым вводится государственное регулирование цен на топливо. В частности, были приняты изменения в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 г.. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).
При этом средняя стоимость дизтоплива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду.
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