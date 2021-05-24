Нефть дорожает 24 мая после публикации PMI еврозоны

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на фоне перспектив увеличения спроса, инвесторы оценивают композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг стран еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 EEST цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,57%, до 66,82 доллара. Цена августовских фьючерсов на североамериканскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,54%, до 66,71 доллара. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,49%, до 63,89 доллара за баррель.

На рынке нефти наблюдается положительная динамика в понедельник утром после публикации сильных статданных PMI по еврозоне. Инвесторы оценивают перспективы роста спроса на сырье. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг стран еврозоны, по предварительной оценке, в мае вырос до 56,9 пункта с 53,8 пункта в апреле - максимума за три года.

По словам аналитиков Oanda, которые приводит газета Wall Street Journal, цены восстанавливаются, отчасти из-за опубликованных в пятницу положительных данных PMI из Европы, которые предполагают краткосрочное повышение спроса.