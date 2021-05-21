Средняя стоимость сжиженного газа на условиях EXW ГНС с 14 по 21 мая снизилась на 500 грн/т и составила 23 740 грн/т

Средняя стоимость сжиженного газа в Украине на условиях EXW ГНС с 14 по 21 мая снизилась на 500 грн/т и составила 23 740 грн/т. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95».

По словам трейдеров, главная причина снижения цен - падение котировок на границе 17-19 мая. Так, в Киевской области LPG Progress предлагают ресурс по 23 000 грн/т (-1000 грн/т в сравнении с ценой 14 мая) с ГНС в Переяславе, а «Мартин трейд» по тому же базису установил цену 22 600 грн/т (-1200 грн/т). «Надежда» на Бородянке снизила цену до 23 400 грн/т (-600 грн/т). Рабочие предложения в регионе колеблются в коридоре 22 500-22 700 грн/т. По словам столичных трейдеров, цены на переливах ниже еще на 150-200 грн/т.

В Харькове прайсовый диапазон - 23 300- 23 900 грн/т. В частности, LPG Progress с ГНС в Водолаге предлагает СУГ по 23 800 грн/т (-500 грн/т). «Газтрон» в Харькове предлагает ресурс по 23 900 грн/т (-1 100 грн/т). Средняя рабочая цена по региону - 23 100 грн/т.

В Одессе «Укртатнафта» огласила прайс 23 500 грн/т (-1000 грн/т). «Ультрамарин» в Николаеве торгует по 23 900 грн/т. «Надежда» на Первомайске поставила прайс 23 700 грн/т (-1000 грн/т). По словам участников рынка, в южных регионах активизировался спрос на автогаз и в борьбе за клиента трейдеры увеличили дисконты от 200 до 500 грн/т в зависимости от объема.

В западных областях приобрести автогаз самовывозом можно по 23 000- 23 500 грн/т (-200-500 грн/т к прошлой неделе).

В Полтавской области диапазон прайсов составляет 23 000-23 800 грн/т. «Автотранс» предлагает самовывозом с Супруновки по 23 100 грн/т (-1200 грн/т), «Укртатнафта» с Кременчугского НПЗ торгует по 23 400 грн/т (-800 грн/т). «Надежда» на Селещине установила прайс на уровне 23 400 грн/т (-1 000 грн/т).

Напомним, что стоимость ресурса на аукционах УГД за текущую неделю снизилась на 1 791 грн/т, до 22 326 грн/т.

Активизация продаж в рознице позволила распродать скопившиеся на складах крупные остатки. «Сегодня рынок хорошо сбалансирован: приобрести газ по хорошей цене не составляет проблем, но и составы не толпятся под воротами ГНС», - отмечает представитель компании, входящей в ТОП-5 импортеров газа.

Операторы отмечают, что ресурсное напряжение спало, и цены должны были бы продолжить падение. С другой стороны, ценовые индексы Argus на границе сменили падающий тренд и продемонстрировали скачек 19-20 мая на $37/т, что снизит темпы удешевления в ближайшем времени. В результате разница со стоимостью газа на белорусско-польской границе увеличилась до $113/т, что вызвало обоснованное негодование держателей TERM-контрактов ТШО и «Лукойла», привязанных к украинской котировке.

«Я не понимаю, кто в здравом уме купит сейчас на споте газ по $535/т, когда на той же «Укргаздобыче» он стоит 520 и имеет все предпосылки для дальнейшего падения», - рассуждает один из контрагентов ТШО. По его словам, скачек ценового индекса может быть маневром, призванным повысить привлекательность предложений SOCAR, который вышел с продажей газа «Роснефти» в Украину с премией $40/т к среднему значению котировки Argus daf Brest.