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Госрегулирование цен: За неделю топливо подешевело на 0,25-1 грн/л
12:55 21.05.2021 |
Средняя цена по стране бензина А-92 за неделю (14-21 мая) снизилась на 24 коп./л и составила 28,23 грн/л, бензин А-95 подешевел на 44 коп/л — до 28,33 грн/л, а дизельное топливо скинуло 1 грн/л (27,36 грн/л). Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
Такое снижение стало результатом корректировки стоимости топлив преимущественно в премиум-сегменте АЗС, которые были вынуждены привести свои цены в соответствие с постановлением правительства о предельной торговой наценке.
В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 подешевел на 1,24 грн/л, до 29,75 грн/л, бензин А-95 — на 1,77 грн/л, до 30,22 грн/л, дизельное топливо — на 2,1 грн/л, до 27,89 грн/л. SOCAR опустил цену бензинов на 1,29-2,06 грн/л, при этом ДТ оставил на прежнем уровне — 30,98 грн/л, объяснив, что реализуемое дизтопливо подпадает под категорию фирменного.
В сети KLO «двойка» подешевела на 60 коп/л, до 29,79 грн/л, «пятерка» — на 1 грн/л, до 29,99 грн/л, ДТ — на 1,5 грн/л, до 27,89 грн/л. Крупнейшая консолидированная сеть АЗС группы «Приват» снизила цены на дизельное топливо на 1 грн/л, до 27 грн/л.
Также откорректировали свои цены в сторону уменьшения «Параллель», «Автотранс», «Укр-Петроль» и BVS (см. табл).
При этом, некоторые сети, работающие в эконом- и среднем сегментах, повысили стоимость бензинов и ДТ в пределах 10-50 коп./л. В сети «БРСМ-Нафта» цены на бензины выросли в среднем на 21 коп./л: бензин марки А-95 подорожал до 27,27 грн/л, А-92 — до 28,27 грн/л. При этом ДТ подорожало на 23 коп./л, до 26,57 грн/л.
Сеть Motto повысила цены на бензины на 13 - 18 коп./л, но снизила на дизтопливо на 8 коп/л. На AMIC цены на бензины выросли на 16-63 коп./л, до 29,56 грн/л и 30,09 грн/л за «двойку» и «пятерку» соответственно, а дизельное топливо подешевело до 27,81 грн/л (-0,85 грн/л).
На станциях UPG бензины подорожали на 30-50 коп./л, ДТ — на 30 коп./л. Так, цена на А-95 увеличилась до 29,40 грн/л, А-92 — до 28,60 грн/л, ДТ — до 26,50 грн/л. Marshal и SUNOIL подняли цены на 10 коп/л.
Как сообщал enkorr, Кабинет министров 14 мая принял постановление, которым вводится государственное регулирование цен на топливо. В частности, были приняты изменения в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 г.. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).
При этом средняя стоимость дизтоплива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду. Согласно этим расчетам, средняя цена дизельного топлива на вторую декаду мая с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 грн/л, бензинов — 30,22 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 14 по 21 мая, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
21 май
|
Изм.
|
21 май
|
Изм.
|
21 май
|
Изм.
|
ОККО
|
29,75
|
-1,24
|
30,22
|
-1,77
|
27,89
|
-2,10
|
WOG
|
29,75
|
-1,24
|
30,22
|
-1,77
|
27,89
|
-2,10
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
27,00
|
-1,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
27,00
|
-1,00
|
AMIC
|
29,56
|
0,63
|
30,09
|
0,16
|
27,81
|
-0,85
|
Shell
|
29,69
|
0,08
|
30,19
|
-0,86
|
27,89
|
-1,20
|
SOCAR
|
29,99
|
-1,29
|
30,22
|
-2,06
|
30,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,27
|
0,21
|
28,27
|
0,21
|
26,57
|
0,23
|
KLO
|
29,79
|
-0,60
|
29,99
|
-1,00
|
27,89
|
-1,50
|
Параллель
|
29,75
|
-1,05
|
30,99
|
-0,81
|
28,99
|
-0,81
|
Автотранс
|
28,73
|
0,00
|
29,73
|
0,00
|
27,18
|
-1,05
|
UPG
|
28,60
|
0,50
|
29,40
|
0,30
|
26,50
|
0,30
|
SUNOIL
|
27,01
|
0,09
|
28,01
|
0,09
|
27,09
|
0,01
|
BVS
|
28,59
|
0,00
|
29,59
|
0,00
|
27,59
|
-0,90
|
Chipo
|
28,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
27,22
|
-0,02
|
Укр-Петроль
|
27,60
|
0,00
|
28,60
|
0,00
|
26,90
|
-1,00
|
Авантаж 7
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
25,85
|
0,00
|
Marshal
|
26,50
|
0,10
|
27,50
|
0,10
|
25,70
|
0,10
|
Mango
|
27,39
|
0,00
|
28,39
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
Motto
|
27,13
|
0,18
|
28,03
|
0,13
|
26,66
|
-0,08
|
Средняя цена в Украине:
|
28,23
|
-0,24
|
29,05
|
-0,44
|
27,36
|
-1,00
|
|
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