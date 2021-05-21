Госрегулирование цен: За неделю топливо подешевело на 0,25-1 грн/л

Средняя цена по стране бензина А-92 за неделю (14-21 мая) снизилась на 24 коп./л и составила 28,23 грн/л, бензин А-95 подешевел на 44 коп/л — до 28,33 грн/л, а дизельное топливо скинуло 1 грн/л (27,36 грн/л). Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

Такое снижение стало результатом корректировки стоимости топлив преимущественно в премиум-сегменте АЗС, которые были вынуждены привести свои цены в соответствие с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 подешевел на 1,24 грн/л, до 29,75 грн/л, бензин А-95 — на 1,77 грн/л, до 30,22 грн/л, дизельное топливо — на 2,1 грн/л, до 27,89 грн/л. SOCAR опустил цену бензинов на 1,29-2,06 грн/л, при этом ДТ оставил на прежнем уровне — 30,98 грн/л, объяснив, что реализуемое дизтопливо подпадает под категорию фирменного.

В сети KLO «двойка» подешевела на 60 коп/л, до 29,79 грн/л, «пятерка» — на 1 грн/л, до 29,99 грн/л, ДТ — на 1,5 грн/л, до 27,89 грн/л. Крупнейшая консолидированная сеть АЗС группы «Приват» снизила цены на дизельное топливо на 1 грн/л, до 27 грн/л.

Также откорректировали свои цены в сторону уменьшения «Параллель», «Автотранс», «Укр-Петроль» и BVS (см. табл).

При этом, некоторые сети, работающие в эконом- и среднем сегментах, повысили стоимость бензинов и ДТ в пределах 10-50 коп./л. В сети «БРСМ-Нафта» цены на бензины выросли в среднем на 21 коп./л: бензин марки А-95 подорожал до 27,27 грн/л, А-92 — до 28,27 грн/л. При этом ДТ подорожало на 23 коп./л, до 26,57 грн/л.

Сеть Motto повысила цены на бензины на 13 - 18 коп./л, но снизила на дизтопливо на 8 коп/л. На AMIC цены на бензины выросли на 16-63 коп./л, до 29,56 грн/л и 30,09 грн/л за «двойку» и «пятерку» соответственно, а дизельное топливо подешевело до 27,81 грн/л (-0,85 грн/л).

На станциях UPG бензины подорожали на 30-50 коп./л, ДТ — на 30 коп./л. Так, цена на А-95 увеличилась до 29,40 грн/л, А-92 — до 28,60 грн/л, ДТ — до 26,50 грн/л. Marshal и SUNOIL подняли цены на 10 коп/л.

Как сообщал enkorr, Кабинет министров 14 мая принял постановление, которым вводится государственное регулирование цен на топливо. В частности, были приняты изменения в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 г.. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).

При этом средняя стоимость дизтоплива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду. Согласно этим расчетам, средняя цена дизельного топлива на вторую декаду мая с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 грн/л, бензинов — 30,22 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 14 по 21 мая, грн/л