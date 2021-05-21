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Нефть дорожает 21 мая в рамках коррекции
09:19 21.05.2021 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром коррекционно растут после снижения более чем на 6% в течение трех торговых дней, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 EEST цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,26%, до 65,28 доллара. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,47%, до 62,23 доллара за баррель.
На рынке нефти наблюдается коррекционный рост цен в пятницу утром после падения более чем на 6% в течение предыдущих трех торговых сессий. Снижение стоимости "черного золота" было связано с перспективами возможных поставок сырья из Ирана по мере приближения страны к восстановлению ядерной сделки. Днем ранее президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что западные страны подтвердили намерение снять основные санкции в отношении Ирана, в том числе в сферах нефти и нефтехимии.
"Я подозреваю, что цены на сырье, вероятно, останутся под давлением до тех пор, пока не появится некоторая ясность по поводу ослабления санкций США в отношении иранской нефти", - сказал агентству Блумберг старший стратег по сырьевым товарам в Австралии и Новой Зеландии Banking Group Ltd Дэниел Хайнс (Daniel Hynes).
Тем не менее, устойчивое восстановление после пандемии в США, Китае и некоторых частях Европы повышает оптимизм инвесторов в отношении перспектив спроса на топливо, даже несмотря на недавние вспышки коронавируса в некоторых частях Азии.
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