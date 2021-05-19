Украинский рынок ДТ в апреле просел на 10%

Баланс рынка дизельного топлива в апреле 2021 г. составил 593,8 тыс. т, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2020 г. (659,8 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

По итогу отчетного месяца импорт дизельного топлива в Украину сократился на 12% и составил 491,6 тыс. т.

Поставки ДТ из Российской Федерации сократились почти в три раза, до 89,5 тыс. т. Из этого объема 78,3 тыс. т было импортировано по железной дороге (-3,4% к апрелю-2020). Еще 5,8 и 5,4 тыс. т было отгружено поставленного ранее ресурса через терминал в Гомеле и по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс». Напомним, в связи с санкциями СНБО импорт ресурса по трубопроводу был полностью прекращен во второй половине февраля.

Кроме того, с 1 апреля 2021 года Proton Energy Group S.A. (Швейцария) принял решение прекратить поставки нефтепродуктов производства «Роснефти» в Украину. Ежемесячно трейдер поставлял около 150 тыс. т.

Большую часть выпавшего объема заместила Беларусь, которая нарастила поставки в апреле на 77%, до 261,7 тыс. т.

Отгрузки из Литвы за отчетный месяц сократились на 5%, до 50 тыс. т, по сравнению с объемом поставок апреля-2020. В портах было оформлено порядка 90 тыс. т дизельного топлива (-15% к апрелю прошлого года).

Внутреннее производство за отчетный месяц увеличилось на 1,4% (на 1,4 тыс. т), до 102,2 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, Кременчугский НПЗ нарастил выпуск ДТ на 0,5%, до 95 тыс. т. При этом на Шебелинский завод пришлось 7,2 тыс. т, что на 14,3% больше показателя апреля прошлого года.

Доля украинского ДТ в общем балансе рынка по итогу апреля-2021 составила 17,2% против 15,2% в апреле 2020 г..

В «А-95» отметили, что по итогам января-апреля 2021 г. объем поставок дизельного топлива на украинский рынок увеличился на 1% (на 20 тыс. т), до 2,17 млн т.

Ранее эксперты «А-95» отмечали, что неопределенность с поставками нефтепродуктов «Роснефти» и остановка Мозырского НПЗ на плановый ремонт спровоцируют дефицит дизельного топлива на украинском рынке в мае. По их оценкам, рынку необходимо «найти» 300 тыс. т. ресурса. Впрочем, на текущий момент трейдеры заявляю о нормальных уровнях обеспечениях продуктом.

Напомним, Мозырский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) перенес плановый капитальный ремонт с мая на июнь.

Как сообщал enkorr, компания SOCAR стала новым экспортным оператором нефтепродуктов «Роснефти» в Украину и подписала соответствующий контракт. Согласно имеющейся информации, курировать продажи и общение с украинскими контрагентами будет швейцарский офис Socar Trading. Между тем, не исключена и роль украинского офиса компании в распределении и продаже объемов.

По оперативной информации от участников рынка, новый оператор не исключает возможности поставок уже в мае, заявляя о наличии у него квоты в объеме более 100 тыс. т дизтоплива и 12 тыс. т сжиженного газа. Однако участникам рынка более вероятным периодом начала поставок представляется июнь.

Напомним, баланс украинского рынка дизтоплива в 2020 г. увеличился на 5,8% - до рекордных за весь период наблюдений 7,39 млн тонн. При этом внутреннее производство выросло на 39% - до 1,12 млн. т, а импорт прибавил 1,4% и составил 6,26 млн. т.

