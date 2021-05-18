Финансовые новости
- |
- 18.05.21
- |
- 18:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Привет налоговой: импорт безакцизных растворителей вырос вдвое
09:21 18.05.2021 |
Импорт октаноповышающих компонентов под видом растворителей для лакокрасочной промышленности (код УКТВЭД 3814009090) в январе-апреле 2021 года вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 18,7 до 37,4 тыс. т. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» на основе специального исследования.
По источникам поставок первенство вырвала Беларусь, откуда поступило 18,6 тыс. т растворителей, тогда как годом ранее было импортировано всего 2,5 тыс. т. РБ опередила прошлогоднего лидера - Россию, на счету которой в этом году 17,4 тыс. т против 13,7 тыс. т в январе-апреле 2020 года. На эти два направления импорта пришлось 96% растворителей.
В рейтинге получателей в упорной борьбе первыми финишировали одновременно две компании, которые импортировали с начала года по 9,1 тыс. т растворителей.
Группа БРСМ ввезла напрямую через специмпортера и поставщика топлива в сеть «БРСМ-Нафта» компанию «Катма Груп» 6,4 тыс. т. Еще 2,7 тыс. т было получено через компанию «Планета 2000».
Второй лидер «лакокрасочного» рейтинга - харьковская «Пром Хим». В числе ее клиентов - «Альтернатив Энерджи Сорсес Компани» - оператор крупнейшего в стране мини-НПЗ в поселке Мерефа Харьковской области. Если БРСМ завозит исключительно белорусский продукт, то «Пром Хим» - российский.
В «Консалтинговой группе А-95» отмечают, что в апреле был установлен новый рекорд поставок растворителей - 10,4 тыс. т, что на 4% выше предыдущего рекорда, зафиксированного в марте 2021-го - 10,0 тыс. т. В целом объем импорта по этой позиции возрастает, начиная с января, когда было ввезено 8 тыс. т.
Как сообщалось ранее, изучение состава данной группы растворителей показывает, что они являются смесью октаноповышающих компонентов, используемых при кустарном производстве бензинов - МТБЭ, метанол, толуол, ортоксилол, бутиловый спирта и т.д. Однако если данные компоненты по отдельности облагаются акцизным сбором по «бензиновой» ставке 213 евро/1000 л, то по коду растворителей относятся к безакцизным.
Впервые о схеме поставок растворителей стало известно в феврале 2021 года и с тех пор решить проблему данного безналогового импорта обещали в Верховной Раде и Кабмине путем внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс, однако данный законопроект пока даже не зарегистрирован в парламенте.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Третья столичная война. Для чего Зеленский давит на Кличко
|Вор в законе не открывает счет в банке, где в предназначении указано «общак» - Олег Ельцов о санкциях СНБО
|Доллар на межбанке просел 17 мая из-за налоговых платежей
|Конкурс на главу САП. Как на наглость Банковой отреагируют США, МВФ и ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Число умерших в Украине в марте-2021 к марту-2020 выросло на 34,3% – Госстат
|Рада уволила министра инфраструктуры Криклия
|ДТЭК Ахметова не пускает экологов на свои объекты – глава Госэкоинспекции
|Надзор за строительством предлагается передать Градостроительной палате при Минрегионе
|Рада предусмотрела куплю-продажу госземель исключительно через электронные аукционы
|Украина проведет первую выплату по ВВП-варрантам
Это интересно
|Porsche запустила программу глубокой персонализации автомобилей
|Представлен Sharp Aquos R6 – первый в мире смартфон с дюймовым датчиком изображения
|Группировка Starlink спутникового интернета Илона Маска насчитывает уже более 1600 аппаратов
|Aston Martin откажется от «механики» в следующем году
|Китай впервые успешно доставил зонд на поверхность Марса
|Samsung и Hyundai будут сотрудничать в сфере автомобильных компонентов
|Нехватка микросхем в этом году обойдётся автопроизводителям в 110 млрд долларов