Привет налоговой: импорт безакцизных растворителей вырос вдвое

Импорт октаноповышающих компонентов под видом растворителей для лакокрасочной промышленности (код УКТВЭД 3814009090) в январе-апреле 2021 года вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 18,7 до 37,4 тыс. т. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» на основе специального исследования.

По источникам поставок первенство вырвала Беларусь, откуда поступило 18,6 тыс. т растворителей, тогда как годом ранее было импортировано всего 2,5 тыс. т. РБ опередила прошлогоднего лидера - Россию, на счету которой в этом году 17,4 тыс. т против 13,7 тыс. т в январе-апреле 2020 года. На эти два направления импорта пришлось 96% растворителей.

В рейтинге получателей в упорной борьбе первыми финишировали одновременно две компании, которые импортировали с начала года по 9,1 тыс. т растворителей.

Группа БРСМ ввезла напрямую через специмпортера и поставщика топлива в сеть «БРСМ-Нафта» компанию «Катма Груп» 6,4 тыс. т. Еще 2,7 тыс. т было получено через компанию «Планета 2000».

Второй лидер «лакокрасочного» рейтинга - харьковская «Пром Хим». В числе ее клиентов - «Альтернатив Энерджи Сорсес Компани» - оператор крупнейшего в стране мини-НПЗ в поселке Мерефа Харьковской области. Если БРСМ завозит исключительно белорусский продукт, то «Пром Хим» - российский.

В «Консалтинговой группе А-95» отмечают, что в апреле был установлен новый рекорд поставок растворителей - 10,4 тыс. т, что на 4% выше предыдущего рекорда, зафиксированного в марте 2021-го - 10,0 тыс. т. В целом объем импорта по этой позиции возрастает, начиная с января, когда было ввезено 8 тыс. т.

Как сообщалось ранее, изучение состава данной группы растворителей показывает, что они являются смесью октаноповышающих компонентов, используемых при кустарном производстве бензинов - МТБЭ, метанол, толуол, ортоксилол, бутиловый спирта и т.д. Однако если данные компоненты по отдельности облагаются акцизным сбором по «бензиновой» ставке 213 евро/1000 л, то по коду растворителей относятся к безакцизным.

Впервые о схеме поставок растворителей стало известно в феврале 2021 года и с тех пор решить проблему данного безналогового импорта обещали в Верховной Раде и Кабмине путем внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс, однако данный законопроект пока даже не зарегистрирован в парламенте.

