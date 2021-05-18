Финансовые новости
- |
- 18.05.21
- |
- 18:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть дорожает 18 мая на оптимизме по поводу спроса
13:21 18.05.2021 |
Мировые цены на нефть во вторник днем продолжают удерживать достигнутые утром позиции, когда марка Brent превзошла рекордные с середины марта 70 долларов за баррель, на уверенности трейдеров в спросе на сырьё, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.51 EEST цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,92%, до 70,1 доллара; стоимость Brent поднялась выше отметки в 70 долларов за баррель впервые с 15 марта. Цена июльских фьючерсов на WTI поднимается на 0,8%, до 66,81 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,75%, до 66,77 доллара за баррель.
"Эйфория отражена в общей уверенности по поводу того, что восстановление экономики вскоре будет проходить и с восстановлением нефтяного спроса", - сказал агентству Financial Times аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга (Tamas Varga).
В целом мировые рынки больше склонны к риску. Фондовые индексы в Азии и Европе поднимаются, медь и палладий также растут в цене. Продолжающаяся вакцинация от коронавируса в мире, обширные меры "поддержки" и постепенное ослабление карантина поддерживают уверенность рынков в восстановлении экономики.
Теперь в среду будет опубликована еженедельная статистика коммерческих запасов нефти в США. Аналитики полагают, что запасы в стране за неделю по 14 мая выросли на 1,7 миллиона баррелей после снижения на 0,4 миллиона ранее.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Третья столичная война. Для чего Зеленский давит на Кличко
|Вор в законе не открывает счет в банке, где в предназначении указано «общак» - Олег Ельцов о санкциях СНБО
|Доллар на межбанке просел 17 мая из-за налоговых платежей
|Конкурс на главу САП. Как на наглость Банковой отреагируют США, МВФ и ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Число умерших в Украине в марте-2021 к марту-2020 выросло на 34,3% – Госстат
|Рада уволила министра инфраструктуры Криклия
|ДТЭК Ахметова не пускает экологов на свои объекты – глава Госэкоинспекции
|Надзор за строительством предлагается передать Градостроительной палате при Минрегионе
|Рада предусмотрела куплю-продажу госземель исключительно через электронные аукционы
|Украина проведет первую выплату по ВВП-варрантам
Это интересно
|Porsche запустила программу глубокой персонализации автомобилей
|Представлен Sharp Aquos R6 – первый в мире смартфон с дюймовым датчиком изображения
|Группировка Starlink спутникового интернета Илона Маска насчитывает уже более 1600 аппаратов
|Aston Martin откажется от «механики» в следующем году
|Китай впервые успешно доставил зонд на поверхность Марса
|Samsung и Hyundai будут сотрудничать в сфере автомобильных компонентов
|Нехватка микросхем в этом году обойдётся автопроизводителям в 110 млрд долларов