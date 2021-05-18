Нефть дорожает 18 мая на оптимизме по поводу спроса

Мировые цены на нефть во вторник днем продолжают удерживать достигнутые утром позиции, когда марка Brent превзошла рекордные с середины марта 70 долларов за баррель, на уверенности трейдеров в спросе на сырьё, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.51 EEST цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,92%, до 70,1 доллара; стоимость Brent поднялась выше отметки в 70 долларов за баррель впервые с 15 марта. Цена июльских фьючерсов на WTI поднимается на 0,8%, до 66,81 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,75%, до 66,77 доллара за баррель.

"Эйфория отражена в общей уверенности по поводу того, что восстановление экономики вскоре будет проходить и с восстановлением нефтяного спроса", - сказал агентству Financial Times аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга (Tamas Varga).

В целом мировые рынки больше склонны к риску. Фондовые индексы в Азии и Европе поднимаются, медь и палладий также растут в цене. Продолжающаяся вакцинация от коронавируса в мире, обширные меры "поддержки" и постепенное ослабление карантина поддерживают уверенность рынков в восстановлении экономики.

Теперь в среду будет опубликована еженедельная статистика коммерческих запасов нефти в США. Аналитики полагают, что запасы в стране за неделю по 14 мая выросли на 1,7 миллиона баррелей после снижения на 0,4 миллиона ранее.