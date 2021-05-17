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Socar подтвердила наличие контракта с «Роснефтью» о поставках топлива в Украину
14:57 17.05.2021 |
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подписала соглашение о праве экспорта нефтепродуктов "Роснефти" в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.
Об этом сообщил официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов, передает отраслевое агентство Angi.
"Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена усилить свои позиции в международной нефтегазовой торговле. С российской нефтяной компанией "Роснефть" подписано соглашение, предусматривающее право поставки производимых компанией нефтепродуктов в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы", - сообщил Ахмедов.
По его словам, в настоящее время согласовываются объем и сроки предусмотренных операций.
Как сообщалось, ранее стало известно, что SOCAR стала экспортным оператором нефтепродуктов "Роснефти" в Украину и подписала соответствующий контракт.
По данным отраслевого издания enkorr, курировать продажи и общение с украинскими контрагентами будет швейцарский офис Socar Trading. По информации от участников рынка, новый оператор не исключает возможности поставок уже в мае, заявляя о наличии у него квоты в объеме более 100 тыс. тонн дизтоплива и 12 тыс. тонн сжиженного газа. Однако участникам рынка более вероятным периодом начала поставок представляется июнь.
Напомним, ранее зарегистрированный в Швейцарии трейдер Proton Energy S.A. прекратил поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля. Это произошло после обысков в сети автозаправочных станций Glusco, которые 11 марта провели представители Службы безопасности и Нацполиции по делу об уклонении налогов на сумму около 240 млн грн.
Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. ООО "Глуско Украина" ранее стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину.
С 1 апреля также приостановаил поставки один из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов Wexler Group, которая являлась крупнейшим импортером российского дизельного топлива по нефтепродуктопроводу "Прикарпатзападтранс". В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.
В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).
Glusco Energy S.A., как и Proton Energy S.A., официально принадлежаит израильскому бизнесмену Нисану Моисееву, который признал, что является другом Виктора Медведчука - кума президента России Владимира Путина. В то же время наличие совместного бизнеса с Медведчуком Моисеев отрицает.
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