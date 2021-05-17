АЗС возобновляют продажу премиального топлива после разъяснения Минэкономики

Автозаправочные сети (АЗС) Украины возобновляют продажу премиального топлива после разъяснения Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, что предельная торговая надбавка не касается брендовых бензинов и дизтоплива.

"Продажа премиального топлива возобновлена... Условия программы лояльности в процессе настройки", - сообщила SOCAR в Facebook, передает Энергореформа.

О возобновлении продаж брендованного топлива уведомила также сеть KLO.

В то же время директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн обратил внимание на юридическую составляющую истории с разъяснением и возможные последствия.

"В постановлении Кабмина в перечне регулируемых марок топлива однозначно сказано: бензин А-95 и дизельное топливо. Все фирменные марки топлив, прежде всего, являются бензином А-95 и дизельным топливом. Поэтому чтоб там не писало Минэкономики, за продажу сверх граничной цены можно полностью обоснованно наказать. Это и есть главной причиной того, что не все сети возобновили продажу этих марок", - написал он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что некоторые сети вообще не продают "обычный" бензин и ДТ, а только фирменные и брендованные.

"Сеть продолжает реализацию обоих марок по ценам, выше установленных регулятором. Выходит, так могут сделать и другие, обозвав "обычный" дизель или оставив на колонках только фирменный. Вот только вряд ли такую изобретательность оценят в Кабмине. Это лишь первый очевидный ляп решения о госрегулировании. Уверен, каждый день будет открываться что-то новое", - добавил он.

Как сообщала Энергореформа, КМУ постановлением №474 от 14 мая 2021 года установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива - не выше 7 грн/литр и бензина - не выше 5 грн/литр.

Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяется Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС) и официального курса валют от НБУ. Обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина - ежемесячно 3, 13 и 23 числа.

В министерстве считают, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.

Согласно сообщению на сайте Минэкономики, по состоянию на 14 мая 2021 года средняя цена 1 литра ДТ - 20,89 грн/литр, бензина - 25,22 грн/литр.

В этой связи большинство сетей, торгующих брендовым топливом, заявили о приостановлении продаж премиального топлива.

После этого Минэкономики в воскресенье вечером выпустило разъяснение, что под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества, поскольку в перечень социально значимых товаров, на которые распространяется действие правительственного постановления о применении предельной торговой надбавки, включены именно "обычный" бензин марок А-92 и А-95, а также дизельное топливо.