Крупнейшие сети АЗС 17 мая снизили цены на бензин

За выходные (14-17 мая) розничные сети откорректировали цены на топливо во исполнение правительственного постановления об установке максимальной торговой наценки. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 подешевел на 1,24 грн/л, до 29,75 грн/л, бензин А-95 — на 1,77 грн/л, до 30,22 грн/л, дизельное топливо — на 2,1 грн/л, до 27,89 грн/л. SOCAR опустил цену бензинов на 1,29-2,06 грн/л.

В сети KLO «двойка» подешевела на 2,6 грн/л, до 27,79 грн/л, «пятерка» — на 1 грн/л, до 29,99 грн/л, ДТ — на 1,5 грн/л, до 27,89 грн/л. Крупнейшая консолидированная сеть АЗС группы «Приват» снизила цены на дизельное топливо на 1 грн/л, до 27 грн/л. Также откорректировали свои цены «Параллель», Shell и «Рур груп» (см. табл).

Примечательно, что в сети AMIC цены на бензины выросли на 16-63 коп./л, до 29,56 грн/л и 30,09 грн/л за «двойку» и «пятерку» соответственно, а дизельное топливо подешевело до 27,81 грн/л (-0,85 грн/л).

По данным «А-95», 17 мая по стране средняя цена бензина А-92 снизилась на 27 коп./л, до 28,30 грн/л, бензина А-95 — на 48 коп./л, до 29,01 грн/л, ДТ — на 97 коп./л, до 27,39 грн/л.

Отметим, на выходных ряд крупных сетей приостановил реализацию брендового премиального топлива с улучшенными показателями качества, цены на которое превышают среднюю стоимость с учетом предельной наценки. В воскресенье, 16 мая, в Минэкономики разъяснили, что такое топливо не попадает под действие правительственного постановления. На данный момент реализацию брендовых бензинов и ДТ возобновили SOCAR и KLO.

Как сообщал enkorr, Кабинет министров 14 мая принял постановление, которым вводится государственное регулирование цен на топливо. В частности, были приняты изменения в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 г.. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).

При этом средняя стоимость дизтоплива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду. Согласно этим расчетам, средняя цена дизельного топлива на вторую декаду мая с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 грн/л, бензинов — 30,22 грн/л.

Напомним, Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) призывала правительство отказаться от идеи регулирования розничных цен на топливо путем установления фиксированной торговой наценки. По мнению экспертов профильного объединения, такая инициатива ограничит конкуренцию и дискриминирует розничных игроков рынка топлива.

Также о негативных последствиях от внедрения госрегулирования цен на нефтепродукты заявляли в Консалтинговой группе «А-95». По мнению экспертов, не имея какого-либо конструктива, реализация инициативы Минэкономики будет дополнительно стимулировать развитие нелегального рынка, который уже достиг беспрецедентных масштабов.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 14 по 17 мая, грн/л