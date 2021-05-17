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Крупнейшие сети АЗС 17 мая снизили цены на бензин
12:15 17.05.2021 |
За выходные (14-17 мая) розничные сети откорректировали цены на топливо во исполнение правительственного постановления об установке максимальной торговой наценки. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 подешевел на 1,24 грн/л, до 29,75 грн/л, бензин А-95 — на 1,77 грн/л, до 30,22 грн/л, дизельное топливо — на 2,1 грн/л, до 27,89 грн/л. SOCAR опустил цену бензинов на 1,29-2,06 грн/л.
В сети KLO «двойка» подешевела на 2,6 грн/л, до 27,79 грн/л, «пятерка» — на 1 грн/л, до 29,99 грн/л, ДТ — на 1,5 грн/л, до 27,89 грн/л. Крупнейшая консолидированная сеть АЗС группы «Приват» снизила цены на дизельное топливо на 1 грн/л, до 27 грн/л. Также откорректировали свои цены «Параллель», Shell и «Рур груп» (см. табл).
Примечательно, что в сети AMIC цены на бензины выросли на 16-63 коп./л, до 29,56 грн/л и 30,09 грн/л за «двойку» и «пятерку» соответственно, а дизельное топливо подешевело до 27,81 грн/л (-0,85 грн/л).
По данным «А-95», 17 мая по стране средняя цена бензина А-92 снизилась на 27 коп./л, до 28,30 грн/л, бензина А-95 — на 48 коп./л, до 29,01 грн/л, ДТ — на 97 коп./л, до 27,39 грн/л.
Отметим, на выходных ряд крупных сетей приостановил реализацию брендового премиального топлива с улучшенными показателями качества, цены на которое превышают среднюю стоимость с учетом предельной наценки. В воскресенье, 16 мая, в Минэкономики разъяснили, что такое топливо не попадает под действие правительственного постановления. На данный момент реализацию брендовых бензинов и ДТ возобновили SOCAR и KLO.
Как сообщал enkorr, Кабинет министров 14 мая принял постановление, которым вводится государственное регулирование цен на топливо. В частности, были приняты изменения в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 г.. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).
При этом средняя стоимость дизтоплива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду. Согласно этим расчетам, средняя цена дизельного топлива на вторую декаду мая с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 грн/л, бензинов — 30,22 грн/л.
Напомним, Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) призывала правительство отказаться от идеи регулирования розничных цен на топливо путем установления фиксированной торговой наценки. По мнению экспертов профильного объединения, такая инициатива ограничит конкуренцию и дискриминирует розничных игроков рынка топлива.
Также о негативных последствиях от внедрения госрегулирования цен на нефтепродукты заявляли в Консалтинговой группе «А-95». По мнению экспертов, не имея какого-либо конструктива, реализация инициативы Минэкономики будет дополнительно стимулировать развитие нелегального рынка, который уже достиг беспрецедентных масштабов.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 14 по 17 мая, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,75
|
-1,24
|
30,22
|
-1,77
|
27,89
|
-2,10
|
WOG
|
29,75
|
-1,24
|
30,22
|
-1,77
|
27,89
|
-2,10
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
27,00
|
-1,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
27,00
|
-1,00
|
AMIC
|
29,56
|
0,63
|
30,09
|
0,16
|
27,81
|
-0,85
|
Shell
|
29,69
|
0,08
|
30,19
|
-0,86
|
27,89
|
-1,20
|
SOCAR
|
29,99
|
-1,29
|
30,22
|
-2,06
|
-
|
-
|
БРСМ-Нафта
|
27,07
|
0,00
|
28,07
|
0,00
|
26,45
|
0,11
|
KLO
|
27,79
|
-2,60
|
29,99
|
-1,00
|
27,89
|
-1,50
|
Параллель
|
29,75
|
-1,05
|
30,22
|
-1,58
|
27,89
|
-1,91
|
Автотранс
|
28,73
|
0,00
|
29,73
|
0,00
|
28,23
|
0,00
|
UPG
|
28,10
|
0,00
|
29,10
|
0,00
|
26,20
|
0,00
|
SUNOIL
|
26,92
|
0,00
|
27,92
|
0,00
|
27,08
|
0,00
|
BVS
|
28,59
|
0,00
|
29,59
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
Chipo
|
28,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
27,24
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
27,60
|
0,00
|
28,60
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
Авантаж 7
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
25,85
|
0,00
|
Рур груп
|
29,75
|
-0,24
|
30,22
|
-0,77
|
27,89
|
-2,10
|
Mango
|
27,39
|
0,00
|
28,39
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
Фактор
|
27,40
|
0,20
|
28,40
|
0,20
|
25,70
|
0,00
|
Motto
|
26,95
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
26,71
|
-0,03
|
Средняя цена в Украине:
|
28,20
|
-0,27
|
29,01
|
-0,48
|
27,39
|
-0,97
|
|
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