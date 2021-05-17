Кабмин не ограничивал цены на премиальное топливо - Минэкономики

Постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.

Об этом говорится в разъяснении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по установлению максимальной торговой надбавки на бензины автомобильные и дизельное топливо, передает Укринформ.

"Требования к автомобильным бензинам и дизельному топливу, в том числе по их обозначения (маркировки), определены Техническим регламентом о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 1 августа 2013 № 927, согласно к которому обозначения (маркировки) "брендового премиального" топлива с улучшенными показателями качества может включать торговую марку (товарный знак).

Таким образом, под установку максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное" топливо с улучшенными показателями качества и обозначения (маркировки) которого включает определенную торговую марку (товарный знак), что предлагается на автозаправочных станциях для автомобилей премиум сегмента по более высокой цене, чем социально значимое топливо ", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что действие постановления Кабинета министров от 14 мая распространяется на автомобильные бензины и дизельное топливо, включенные в перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 22 апреля 2020 года, а именно на бензин марки А-92, бензин марки А-95 и дизельное топливо.

14 мая, Кабинет Министров принял постановление, которым ввел предельные торговые надбавки (наценки) на топливо на период действия карантина. Продавцы горючего должны учитывать эту надбавку при установлении розничной цены, которая реализуется через сеть АЗС.