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Цены на бензин 14 мая замедлили рост
17:32 14.05.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 14 мая 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подешевел на 1 копейку.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,47 гривен за литр (+0,03 гривен), на бензин А-95 - 29,48 гривен за литр (+0,03 гривен), на дизельное топливо - 28,36 гривен за литр(+0,04 гривен), на автогаз - 15,76 гривен за литр (-0,01 гривен).
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