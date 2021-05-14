Нефть дорожает 14 мая на снижении курса доллара

Мировые цены на нефть в пятницу днем растут на ослаблении курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.11 EEST цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,85% - до 67,62 доллара, июньских фьючерсов на WTI - на 0,86%, до 64,37 доллара за баррель.

Рост цен на нефть происходит в пятницу днем на фоне слабого доллара, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,22%, до 90,55 пункта. Инвесторы оценивают данные по годовой инфляции в США, которая ускорилась в апреле до 4,2% вместо ожидавшихся 3,6%. Снижение курса американской валюты делает сырьевые товары более привлекательными для покупки.

"Энергетический рынок получает выгоду от общего ралли после вчерашней широкомасштабной распродажи рисковых активов из-за опасений по поводу инфляции в США", - сказал агентству Блумберг аналитик брокерской компании StoneX Group Кевин Соломон (Kevin Solomon).

Сдерживающим фактором роста цен на "черное золото" являются опасения по поводу спроса из-за распространения COVID-19 в Азии. По данным СМИ, ключевой импортер нефти - Индия - продолжает регистрировать более 300 тысяч случаев заболевания в день. Сингапур вновь введет ограничения, Япония планирует продлить ограничительные меры, а в Китае впервые за месяц были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.