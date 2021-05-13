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Бензин с начала года подорожал на 15%, автогаз - на 25%
15:44 13.05.2021 |
Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в апреле 2021 года. Цены на топливо существенно выросли.
Об этом сообщается на сайте Госстата.
По данным статистического ведомства, в апреле по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 16,4% до 27,7 гривен за литр, бензин А-95 на 15,1% до 28,7 грн, дизельное топливо - на 16,8% до 28,1 гривен.
При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 24,9% до 15,9 гривен за литр.
Напомним, по данным Госстата, за 2020 год бензин А-95 подешевел на 11,1% до 25,0 гривен за литр, бензин А-92 на 11,7% до 23,8 грн, дизельное топливо - на 12,4% до 24,1 гривен. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 1,4% до 12,7 гривен за литр.
Как сообщало РБК-Украина, рост цен на бензин возобновился в начале мая. Цена бензина А-95 поднялась на 80 копеек за литр.
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