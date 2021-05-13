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Розничные сети АЗС 13 мая подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,40–1 грн/л
13:29 13.05.2021 |
Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, на SOCAR бензины подорожали на 30 коп./л: А-92 — до 31,28 грн/л, А-95 — до 32,28 грн/л. В сети «Автотранс» все виды топлива прибавили 25 коп./л.
На станциях KLO «двойка» подорожала до 30,39 грн/л (+60 коп./л), «пятерка» — до 30,99 (+60 коп./л), цена ДТ осталась на прежнем уровне (29,39 грн/л).
«Параллель», «Рур груп» и Prime подняли цены бензинов на 1 грн/л.
На заправках «Укргаздобычи», «Укр-Петроль», «Катрал», Mango и «Автопорт» цены на топливо выросли на 20–70 коп./л.
Как сообщал enkorr, в Украине вступила в действие норма о декларировании повышения цен на топливо. Теперь автозаправочные сети при поднятии цен на топливо на 1% и более обязаны предварительно (за 20 дней) декларировать это повышение в Госпродпотребслужбе.
Напомним, украинские розничные сети приступили к пересмотру цен на прошлой неделе. Основная причина — рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с $62/барр. до $69/барр., а нефтепродукты в Европе подорожали на 7–11%. При этом мелкооптовые партии дизельного топлива в Украине за тот же период подорожали на 10%, до 24,02 грн/л, бензинов — на 8%, до 26,56 грн/л и 27,42 грн/л за «двойку» и «пятерку» соответственно.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 12 по 13 мая, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
WOG
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
28,68
|
0,00
|
29,68
|
0,00
|
28,40
|
0,00
|
Shell
|
29,61
|
0,00
|
31,05
|
0,00
|
29,09
|
0,00
|
SOCAR
|
31,28
|
0,30
|
32,28
|
0,30
|
30,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,04
|
0,00
|
28,04
|
0,00
|
26,34
|
0,00
|
KLO
|
30,39
|
0,60
|
30,99
|
0,60
|
29,39
|
0,00
|
Параллель
|
30,80
|
1,00
|
31,80
|
1,00
|
29,80
|
0,00
|
Автотранс
|
28,73
|
0,25
|
29,73
|
0,25
|
28,23
|
0,25
|
UPG
|
28,10
|
0,00
|
29,10
|
0,00
|
26,20
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
27,95
|
0,25
|
28,95
|
0,25
|
27,50
|
0,00
|
Рур груп
|
29,99
|
1,00
|
30,99
|
1,00
|
28,99
|
0,00
|
Chipo
|
28,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
27,24
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
27,60
|
0,70
|
28,60
|
0,70
|
27,90
|
0,70
|
Авантаж 7
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
25,85
|
0,00
|
Prime
|
28,50
|
1,00
|
29,50
|
1,00
|
26,20
|
0,00
|
Mango
|
27,19
|
0,20
|
28,19
|
0,20
|
26,49
|
0,00
|
Катрал
|
28,79
|
0,20
|
29,99
|
0,42
|
25,97
|
0,00
|
Автопорт
|
29,90
|
0,20
|
30,70
|
0,20
|
29,70
|
0,00
|
Motto
|
26,93
|
0,00
|
27,88
|
0,00
|
26,75
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
28,44
|
0,08
|
29,45
|
0,08
|
28,33
|
0,03
|
|
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