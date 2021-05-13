Розничные сети АЗС 13 мая подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,40–1 грн/л

Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, на SOCAR бензины подорожали на 30 коп./л: А-92 — до 31,28 грн/л, А-95 — до 32,28 грн/л. В сети «Автотранс» все виды топлива прибавили 25 коп./л.

На станциях KLO «двойка» подорожала до 30,39 грн/л (+60 коп./л), «пятерка» — до 30,99 (+60 коп./л), цена ДТ осталась на прежнем уровне (29,39 грн/л).

«Параллель», «Рур груп» и Prime подняли цены бензинов на 1 грн/л.

На заправках «Укргаздобычи», «Укр-Петроль», «Катрал», Mango и «Автопорт» цены на топливо выросли на 20–70 коп./л.

Как сообщал enkorr, в Украине вступила в действие норма о декларировании повышения цен на топливо. Теперь автозаправочные сети при поднятии цен на топливо на 1% и более обязаны предварительно (за 20 дней) декларировать это повышение в Госпродпотребслужбе.

Напомним, украинские розничные сети приступили к пересмотру цен на прошлой неделе. Основная причина — рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с $62/барр. до $69/барр., а нефтепродукты в Европе подорожали на 7–11%. При этом мелкооптовые партии дизельного топлива в Украине за тот же период подорожали на 10%, до 24,02 грн/л, бензинов — на 8%, до 26,56 грн/л и 27,42 грн/л за «двойку» и «пятерку» соответственно.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 12 по 13 мая, грн/л