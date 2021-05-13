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Нефть дешевеет 13 мая на новостях о возобновлении работы Colonial Pipeline
13:18 13.05.2021 |
Мировые цены на нефть значительно ускорили снижение в четверг днем и падают почти на 2,5% на фоне новостей о возобновлении работы трубопровода Colonial Pipeline, ключевого источника бензина для Восточного побережья США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.53 EEST цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 2,35% - до 67,7 доллара, майских фьючерсов на WTI - на 2,48%, до 64,44 доллара за баррель.
Крупнейший оператор трубопроводов США Colonial Pipeline, на прошлой неделе подвергшийся кибератаке, в ночь на четверг сообщил, что начал процесс перезапуска трубопровода. На восстановление нормального объема поставок потребуется несколько дней.
Аналитики отмечают, что ситуация на нефтяном рынке обостряется и опасениями за спрос в Азии в связи с новой волной коронавируса в регионе. Крайне тяжелой ситуация остается в Индии, которая находится на втором месте в мире по общему числу выявленных случаев заражения. По последним данным минздрава, общее число заболевших COVID в стране превысило 22,6 миллиона человек.
"Исчезновение недавней убежденности в более высоких ценах очевидно и понятно. Растут опасения, что необузданное распространение коронавируса в Индии и Юго-Восточной Азии снизит спрос на нефть", - сказал агентству Блумберг брокер PVM Тамаш Варга (Tamas Varga).
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