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Розничные сети АЗС 12 мая подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,10–1,2 грн
14:15 12.05.2021 |
Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, на WOG и ОККО бензины подорожали на 1 грн/л: А-92 — до 30,99 грн/л, А-95 — до 31,99 грн/л. В сети «Маркет» бензины прибавили по 1,2 грн/л.
На 20 коп./л бензины подорожали на станциях UPG и «БРСМ-Нафта». Motto откорректировала цены всех видов топлива на 8-12 коп./л.
Топливо в сети Chipo подорожало в среднем на 28-50 коп./л: А-92 — до 28,48 грн/л, А-95 — до 29,48 грн/л, ДТ — до 27,24 грн/л.
Средняя цена по стране бензина А-92 5 мая составила 28,33 грн/л, А-95 подорожал до 29,34 грн/л. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 24 коп./л (см. табл.).
Как сообщал enkorr, с сегодняшнего дня в Украине вступила в действие норма о декларировании повышения цен на топливо. Теперь автозаправочные сети при поднятии цен на топливо на 1% и более обязаны предварительно (за 20 дней) декларировать это повышение в Госпродпотребслужбе.
Напомним, украинские розничные сети приступили к пересмотру цен на прошлой неделе. Основная причина — рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с $62/барр. до $69/барр., а нефтепродукты в Европе подорожали на 7–11%. При этом мелкооптовые партии дизельного топлива в Украине за тот же период подорожали на 10%, до 24,02 грн/л, бензинов — на 8%, до 26,56 грн/л и 27,42 грн/л за «двойку» и «пятерку» соответственно.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 11 по 12 мая, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
30,99
|
1,00
|
31,99
|
1,00
|
29,99
|
0,00
|
WOG
|
30,99
|
1,00
|
31,99
|
1,00
|
29,99
|
0,00
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
28,68
|
0,00
|
29,68
|
0,00
|
28,40
|
0,00
|
Маркет
|
27,95
|
1,20
|
28,95
|
1,20
|
24,75
|
0,00
|
SOCAR
|
30,98
|
0,00
|
31,98
|
0,00
|
30,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,04
|
0,20
|
28,04
|
0,20
|
26,34
|
0,03
|
KLO
|
29,79
|
0,00
|
30,39
|
0,00
|
29,39
|
0,00
|
Параллель
|
29,80
|
0,00
|
30,80
|
0,00
|
29,80
|
0,00
|
Автотранс
|
28,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
UPG
|
28,10
|
0,20
|
29,10
|
0,20
|
26,20
|
0,00
|
SUNOIL
|
26,89
|
0,00
|
27,89
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
BVS
|
28,39
|
0,00
|
29,39
|
0,00
|
28,29
|
0,00
|
Chipo
|
28,48
|
0,50
|
29,48
|
0,50
|
27,24
|
0,28
|
Укр-Петроль
|
26,90
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
27,20
|
0,00
|
Авантаж 7
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
25,85
|
0,00
|
Marshal
|
26,40
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
25,60
|
0,00
|
Mango
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
Motto
|
26,93
|
0,12
|
27,88
|
0,08
|
26,75
|
0,08
|
Средняя цена в Украине:
|
28,33
|
0,24
|
29,34
|
0,24
|
28,29
|
0,00
|
|
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