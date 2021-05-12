Розничные сети АЗС 12 мая подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,10–1,2 грн

Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, на WOG и ОККО бензины подорожали на 1 грн/л: А-92 — до 30,99 грн/л, А-95 — до 31,99 грн/л. В сети «Маркет» бензины прибавили по 1,2 грн/л.

На 20 коп./л бензины подорожали на станциях UPG и «БРСМ-Нафта». Motto откорректировала цены всех видов топлива на 8-12 коп./л.

Топливо в сети Chipo подорожало в среднем на 28-50 коп./л: А-92 — до 28,48 грн/л, А-95 — до 29,48 грн/л, ДТ — до 27,24 грн/л.

Средняя цена по стране бензина А-92 5 мая составила 28,33 грн/л, А-95 подорожал до 29,34 грн/л. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 24 коп./л (см. табл.).

Как сообщал enkorr, с сегодняшнего дня в Украине вступила в действие норма о декларировании повышения цен на топливо. Теперь автозаправочные сети при поднятии цен на топливо на 1% и более обязаны предварительно (за 20 дней) декларировать это повышение в Госпродпотребслужбе.

Напомним, украинские розничные сети приступили к пересмотру цен на прошлой неделе. Основная причина — рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с $62/барр. до $69/барр., а нефтепродукты в Европе подорожали на 7–11%. При этом мелкооптовые партии дизельного топлива в Украине за тот же период подорожали на 10%, до 24,02 грн/л, бензинов — на 8%, до 26,56 грн/л и 27,42 грн/л за «двойку» и «пятерку» соответственно.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 11 по 12 мая, грн/л