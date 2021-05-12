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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Розничные сети АЗС 12 мая подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,10–1,2 грн

14:15 12.05.2021 |

Нефть и безнин

 

Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, на WOG и ОККО бензины подорожали на 1 грн/л: А-92 — до 30,99 грн/л, А-95 — до 31,99 грн/л. В сети «Маркет» бензины прибавили по 1,2 грн/л.

На 20 коп./л бензины подорожали на станциях UPG и «БРСМ-Нафта». Motto откорректировала цены всех видов топлива на 8-12 коп./л.

Топливо в сети Chipo подорожало в среднем на 28-50 коп./л: А-92 — до 28,48 грн/л, А-95 — до 29,48 грн/л, ДТ — до 27,24 грн/л.

Средняя цена по стране бензина А-92 5 мая составила 28,33 грн/л, А-95 подорожал до 29,34 грн/л. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 24 коп./л (см. табл.).

Как сообщал enkorr, с сегодняшнего дня в Украине вступила в действие норма о декларировании повышения цен на топливо. Теперь автозаправочные сети при поднятии цен на топливо на 1% и более обязаны предварительно (за 20 дней) декларировать это повышение в Госпродпотребслужбе.

Напомним, украинские розничные сети приступили к пересмотру цен на прошлой неделе. Основная причина — рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с $62/барр. до $69/барр., а нефтепродукты в Европе подорожали на 7–11%. При этом мелкооптовые партии дизельного топлива в Украине за тот же период подорожали на 10%, до 24,02 грн/л, бензинов — на 8%, до 26,56 грн/л и 27,42 грн/л за «двойку» и «пятерку» соответственно.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 11 по 12 мая, грн/л

Компания

А-92

А-95

ДТ

Цена

Изм.

Цена

Изм.

Цена

Изм.

ОККО

30,99

1,00

31,99

1,00

29,99

0,00

WOG

30,99

1,00

31,99

1,00

29,99

0,00

Авиас

26,95

0,00

27,95

0,00

28,00

0,00

Укрнафта

27,00

0,00

28,00

0,00

28,00

0,00

AMIC

28,68

0,00

29,68

0,00

28,40

0,00

Маркет

27,95

1,20

28,95

1,20

24,75

0,00

SOCAR

30,98

0,00

31,98

0,00

30,98

0,00

БРСМ-Нафта

27,04

0,20

28,04

0,20

26,34

0,03

KLO

29,79

0,00

30,39

0,00

29,39

0,00

Параллель

29,80

0,00

30,80

0,00

29,80

0,00

Автотранс

28,48

0,00

29,48

0,00

27,98

0,00

UPG

28,10

0,20

29,10

0,20

26,20

0,00

SUNOIL

26,89

0,00

27,89

0,00

26,98

0,00

BVS

28,39

0,00

29,39

0,00

28,29

0,00

Chipo

28,48

0,50

29,48

0,50

27,24

0,28

Укр-Петроль

26,90

0,00

27,90

0,00

27,20

0,00

Авантаж 7

26,95

0,00

27,95

0,00

25,85

0,00

Marshal

26,40

0,00

27,40

0,00

25,60

0,00

Mango

26,99

0,00

27,99

0,00

26,49

0,00

Motto

26,93

0,12

27,88

0,08

26,75

0,08

Средняя цена в Украине:

28,33

0,24

29,34

0,24

28,29

0,00
По материалам: EnKorr
 

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