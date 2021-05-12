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Цены на нефть 12 мая колеблются на разнонаправленных факторах
08:00 12.05.2021 |
Мировые цены на нефть в среду утром не показывают единой динамики на фоне ряда разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 EEST цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,09% - до 68,61 доллара, майских фьючерсов на WTI - также на 0,09%, до 65,34 доллара за баррель. Минутами ранее оба показателя снижались.
С одной стороны, Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 2,5 миллиона баррелей при прогнозируемом снижении на 2,3 миллиона. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики ожидают, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,8 миллиона баррелей.Однако ситуация с коронавирусом в Азии по-прежнему сдерживает рост котировок нефти. Крайне тяжелой ситуация остается в Индии, которая находится на втором месте по выявленному числу случаев заражения. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 22,6 миллиона.
Кроме того, на фоне роста числа заражений в Японии было принято решение о продлении режима ЧС, который должен был закончиться 11 мая, в ряде префектур до 31 мая.
В то же время аналитики ANZ, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что падение спроса на сырье в Индии в связи с новой волной коронавируса будет компенсировано ростом потребления сырья в США и других странах.
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