Розничные сети АЗС в период с 7 по 11 мая подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 10–50 коп./л

Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, на Shell бензин марки А-92 подорожал на 19 коп./л, до 28,70 грн/л, бензин А-95 — на 39 коп./л, до 30,14 грн/л. В сети AMIC цены на бензины выросли на 30 коп./л, до 28,68 грн/л и 29,68 грн/л за «двойку» и «пятерку» соответственно.

В сети KLO все виды топлива подорожали на 10-30 коп./л. BVS подняла цены бензинов на 40-50 коп./л, дизельного топлива — на 30 коп./л.

Топливо в сети Motto подорожало в среднем на 43–58 коп./л: А-92 — до 26,70 грн/л, А-95 — до 27,68 грн/л, ДТ — до 26,63 грн/л. «БРСМ-Нафта» на 31 коп./л повысила стоимость дизельного топлива, а бензинов — на 10 коп./л.

На «Овис» все топливо подорожало на 20 коп./л: бензин А-92 — до 28,40 грн/л, А-95 — до 29,12 грн/л, ДТ — до 27,32 грн/л.

На заправках «Катрал», «БРСМ-Нафта», Motto, «Нефтек» и Prime цены на топливо выросли на 10–50 коп./л.

Средняя цена по стране бензина А-92 11 мая составила 28,09 грн/л, А-95 подорожал до 29,10 грн/л, ДТ — до 28,21 грн/л. Таким образом, средний рост цен за выходные составил по Украине 1–5 коп./л (см. табл.).

Как сообщал enkorr, украинские розничные сети приступили к пересмотру цен на прошлой неделе. Основная причина — рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля по 7 мая мировые цены на нефть выросли с $62/барр. до $69/барр., а нефтепродукты в Европе подорожали на 7–11%. При этом мелкооптовые партии дизельного топлива в Украине за тот же период подорожали на 10%, до 24,02 грн/л, бензинов — на 8%, до 26,56 грн/л и 27,42 грн/л за «двойку» и «пятерку» соответственно.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 7 по 11 мая, грн/л