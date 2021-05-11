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Розничные сети АЗС в период с 7 по 11 мая подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 10–50 коп./л
14:20 11.05.2021 |
Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, на Shell бензин марки А-92 подорожал на 19 коп./л, до 28,70 грн/л, бензин А-95 — на 39 коп./л, до 30,14 грн/л. В сети AMIC цены на бензины выросли на 30 коп./л, до 28,68 грн/л и 29,68 грн/л за «двойку» и «пятерку» соответственно.
В сети KLO все виды топлива подорожали на 10-30 коп./л. BVS подняла цены бензинов на 40-50 коп./л, дизельного топлива — на 30 коп./л.
Топливо в сети Motto подорожало в среднем на 43–58 коп./л: А-92 — до 26,70 грн/л, А-95 — до 27,68 грн/л, ДТ — до 26,63 грн/л. «БРСМ-Нафта» на 31 коп./л повысила стоимость дизельного топлива, а бензинов — на 10 коп./л.
На «Овис» все топливо подорожало на 20 коп./л: бензин А-92 — до 28,40 грн/л, А-95 — до 29,12 грн/л, ДТ — до 27,32 грн/л.
На заправках «Катрал», «БРСМ-Нафта», Motto, «Нефтек» и Prime цены на топливо выросли на 10–50 коп./л.
Средняя цена по стране бензина А-92 11 мая составила 28,09 грн/л, А-95 подорожал до 29,10 грн/л, ДТ — до 28,21 грн/л. Таким образом, средний рост цен за выходные составил по Украине 1–5 коп./л (см. табл.).
Как сообщал enkorr, украинские розничные сети приступили к пересмотру цен на прошлой неделе. Основная причина — рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля по 7 мая мировые цены на нефть выросли с $62/барр. до $69/барр., а нефтепродукты в Европе подорожали на 7–11%. При этом мелкооптовые партии дизельного топлива в Украине за тот же период подорожали на 10%, до 24,02 грн/л, бензинов — на 8%, до 26,56 грн/л и 27,42 грн/л за «двойку» и «пятерку» соответственно.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 7 по 11 мая, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
WOG
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
28,68
|
0,30
|
29,68
|
0,30
|
28,40
|
0,00
|
Shell
|
28,70
|
0,19
|
30,14
|
0,39
|
28,89
|
0,00
|
SOCAR
|
30,98
|
0,00
|
31,98
|
0,00
|
30,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,84
|
0,00
|
27,84
|
0,00
|
26,32
|
0,13
|
KLO
|
29,79
|
0,10
|
30,39
|
0,30
|
29,39
|
0,10
|
Параллель
|
29,80
|
0,00
|
30,80
|
0,00
|
29,80
|
0,00
|
Автотранс
|
28,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
UPG
|
27,90
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
26,20
|
0,00
|
SUNOIL
|
26,89
|
0,00
|
27,89
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
BVS
|
28,39
|
0,40
|
29,39
|
0,50
|
28,29
|
0,10
|
Chipo
|
27,98
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
26,96
|
0,00
|
Катрал
|
28,59
|
0,40
|
29,57
|
0,40
|
25,97
|
0,00
|
Нефтек
|
29,49
|
0,00
|
31,39
|
0,40
|
29,49
|
0,50
|
Овис
|
28,40
|
0,20
|
29,12
|
0,20
|
27,32
|
0,20
|
Mango
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
Prime
|
27,50
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
26,20
|
0,20
|
Motto
|
26,81
|
0,12
|
27,80
|
0,12
|
26,66
|
0,03
|
Средняя цена в Украине:
|
28,09
|
0,04
|
29,10
|
0,05
|
28,29
|
0,01
|
|
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