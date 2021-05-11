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Цены на нефть снижаются 11 мая на ситуации с коронавирусом в Азии
08:58 11.05.2021 |
Мировые цены на нефть растут во вторник утром на продолжающихся опасениях за спрос в связи с тяжелой ситуацией коронавирусом в Индии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.35 EEST цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,69% - до 67,85 доллара, майских фьючерсов на WTI - на 0,69%, до 64,47 доллара за баррель.
Нефтяной рынок по-прежнему находится под давлением ситуации с коронавирусом в Индии, которая находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Рост числа заболевших в стране продолжается с середины февраля. Опасения вызывает также новый штамм вируса, обнаруженный в Индии.
По мнению аналитиков, эпидемиологическая обстановка, особенно в развивающихся странах, остается одним из ключевых факторов для динамики цен на сырье, а волна опасений за спрос не дает ценам расти дальше.
"Ключевым компонентом положительной динамики цен на нефть во второй половине года станет то, что страны с развивающимся рынком возьмут ситуацию с COVID-19 под контроль, а международные поездки восстановятся", - отметили аналитики Oanda, мнение которых приводит газета Wall Street Journal.
Инвесторы также продолжают следить за ситуацией с Colonial Pipeline. Ранее этот крупнейший оператор трубопроводов в США заявил, что отключил некоторые системы, чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы. Компания надеется восстановить работу "в значительной степени" к концу недели.
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