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Розничные сети АЗС в период с 30 апреля по 7 мая подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,40–1 грн/л
13:59 07.05.2021 |
Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 подорожал на 50 коп./л, до 29,99 грн/л, бензин А-95 — на 1 грн/л, до 30,99 грн/л. В сети AMIC цены на бензины выросли на 48 коп./л, до 28,38 грн/л и 29,38 грн/л за «двойку» и «пятерку» соответственно.
В сети KLO «двойка» подорожала на 50 коп./л, до 29,69 грн/л, «пятерка» — на 60 коп./л, цена ДТ осталась на прежнем уровне (29,29 грн/л).
UPG подняла цены бензинов на 70 коп./л, дизельного топлива — на 30 коп./л.
Топливо в сети Motto подорожало в среднем на 43–58 коп./л: А-92 — до 26,70 грн/л, А-95 — до 27,68 грн/л, ДТ — до 26,63 грн/л. «БРСМ-Нафта» на 31 коп./л повысила стоимость дизельного топлива, а бензинов - на 50 коп/л.
На «Авантаж 7» все топливо подорожало на 50 коп./л: бензин А-92 — до 26,95 грн/л, А-95 — до 27,95 грн/л, ДТ — до 25,85 грн/л.
На заправках Chipo, «Параллель», «Автотранс», Shell, BVS, AMIC, Prime, «Фактор» и других цены на топливо выросли на 10–90 коп./л.
Средняя цена по стране бензина А-92 7 мая составила 28,05 грн/л, А-95 подорожал до 29,05 грн/л, ДТ — до 28,28 грн/л. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 4–40 коп./л (см. табл.).
Как сообщал enkorr, украинские розничные сети приступили к пересмотру цен на топливо 5 мая. Основная причина — рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с $62/барр. до $69/барр., а нефтепродукты в Европе подорожали на 7–11%. При этом мелкооптовые партии дизельного топлива в Украине за тот же период подорожали на 10%, до 24,02 грн/л, бензинов — на 8%, до 26,56 грн/л и 27,42 грн/л за «двойку» и «пятерку» соответственно.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 30 апреля по 7 мая, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,99
|
0,50
|
30,99
|
1,00
|
29,99
|
0,00
|
WOG
|
29,99
|
0,50
|
30,99
|
1,00
|
29,99
|
0,00
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
28,38
|
0,48
|
29,38
|
0,48
|
28,41
|
0,00
|
Shell
|
28,51
|
0,40
|
29,75
|
0,44
|
28,89
|
0,00
|
SOCAR
|
30,98
|
0,00
|
31,98
|
0,00
|
30,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,84
|
0,50
|
27,84
|
0,50
|
26,19
|
0,31
|
KLO
|
29,69
|
0,50
|
30,09
|
0,60
|
29,29
|
0,00
|
Параллель
|
29,80
|
0,50
|
30,80
|
1,00
|
29,80
|
0,00
|
Автотранс
|
28,48
|
0,50
|
29,48
|
0,50
|
27,98
|
0,00
|
UPG
|
27,90
|
0,70
|
28,90
|
0,70
|
26,20
|
0,30
|
SUNOIL
|
26,89
|
0,04
|
27,89
|
0,04
|
26,98
|
0,06
|
BVS
|
27,99
|
0,10
|
28,89
|
0,00
|
28,19
|
0,00
|
Chipo
|
27,98
|
0,48
|
28,98
|
0,48
|
26,96
|
0,00
|
Prime
|
27,50
|
0,90
|
28,50
|
0,80
|
26,00
|
0,20
|
Авантаж 7
|
26,95
|
0,50
|
27,95
|
0,50
|
25,85
|
0,50
|
Marshal
|
26,40
|
0,40
|
27,40
|
0,40
|
25,60
|
0,80
|
Mango
|
26,99
|
0,70
|
27,99
|
0,70
|
26,49
|
0,60
|
Motto
|
26,70
|
0,43
|
27,68
|
0,58
|
26,63
|
0,45
|
Средняя цена в Украине:
|
28,05
|
0,27
|
29,05
|
0,40
|
28,28
|
0,06
|
|
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