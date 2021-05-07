Розничные сети АЗС в период с 30 апреля по 7 мая подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,40–1 грн/л

Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 подорожал на 50 коп./л, до 29,99 грн/л, бензин А-95 — на 1 грн/л, до 30,99 грн/л. В сети AMIC цены на бензины выросли на 48 коп./л, до 28,38 грн/л и 29,38 грн/л за «двойку» и «пятерку» соответственно.

В сети KLO «двойка» подорожала на 50 коп./л, до 29,69 грн/л, «пятерка» — на 60 коп./л, цена ДТ осталась на прежнем уровне (29,29 грн/л).

UPG подняла цены бензинов на 70 коп./л, дизельного топлива — на 30 коп./л.

Топливо в сети Motto подорожало в среднем на 43–58 коп./л: А-92 — до 26,70 грн/л, А-95 — до 27,68 грн/л, ДТ — до 26,63 грн/л. «БРСМ-Нафта» на 31 коп./л повысила стоимость дизельного топлива, а бензинов - на 50 коп/л.

На «Авантаж 7» все топливо подорожало на 50 коп./л: бензин А-92 — до 26,95 грн/л, А-95 — до 27,95 грн/л, ДТ — до 25,85 грн/л.

На заправках Chipo, «Параллель», «Автотранс», Shell, BVS, AMIC, Prime, «Фактор» и других цены на топливо выросли на 10–90 коп./л.

Средняя цена по стране бензина А-92 7 мая составила 28,05 грн/л, А-95 подорожал до 29,05 грн/л, ДТ — до 28,28 грн/л. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 4–40 коп./л (см. табл.).

Как сообщал enkorr, украинские розничные сети приступили к пересмотру цен на топливо 5 мая. Основная причина — рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с $62/барр. до $69/барр., а нефтепродукты в Европе подорожали на 7–11%. При этом мелкооптовые партии дизельного топлива в Украине за тот же период подорожали на 10%, до 24,02 грн/л, бензинов — на 8%, до 26,56 грн/л и 27,42 грн/л за «двойку» и «пятерку» соответственно.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 30 апреля по 7 мая, грн/л