Розничные сети АЗС 6 мая подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 10–70 коп./л

Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, на ОККО бензин марки А-95 подорожал на 50 коп./л, до 30,99 грн/л. В сети KLO «двойка» подорожала на 50 коп./л, до 29,69 грн/л, «пятерка» — на 60 коп./л, цена ДТ осталась на прежнем уровне (29,29 грн/л).

UPG подняла цены бензинов на 70 коп./л, дизельного топлива — на 30 коп./л.

Топливо в сети Motto подорожало в среднем на 10–40 коп./л: А-92 — до 26,48 грн/л, А-95 — до 27,31 грн/л, ДТ — до 26,61 грн/л. «БРСМ-Нафта» на 16 коп./л повысила стоимость только дизельного топлива.

На «Авантаж 7» все топливо подорожало на 50 коп./л: бензин А-92 — до 26,95 грн/л, А-95 — до 27,95 грн/л, ДТ — до 25,85 грн/л.

На заправках Chipo, Shell, AMIC, «Автопорт» и «Фактор» цены на топливо выросли на 10–70 коп./л.

Средняя цена по стране бензина А-92 6 мая составила 27,98 грн/л, А-95 подорожал до 28,97 грн/л, ДТ — до 28,27 грн/л. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 4–12 коп./л (см. табл.).

Как сообщал enkorr, украинские розничные сети приступили к пересмотру цен на топливо вчера, 5 мая. Основная причина — рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с $62/барр. до $69/барр., а нефтепродукты в Европе подорожали на 7–11%. При этом мелкооптовые партии дизельного топлива в Украине за тот же период подорожали на 10%, до 24,00 грн/л, бензинов — на 8%, до 26,54 грн/л и 27,35 грн/л за «двойку» и «пятерку» соответственно.

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 29,99 0,00 30,99 0,50 29,99 0,00 WOG 29,99 0,00 30,99 0,00 29,99 0,00 Авиас 26,95 0,00 27,95 0,00 28,00 0,00 Укрнафта 27,00 0,00 28,00 0,00 28,00 0,00 AMIC 28,21 0,31 29,21 0,31 28,38 0,00 Shell 28,11 0,00 29,35 0,04 28,89 0,00 SOCAR 30,98 0,00 31,98 0,00 30,98 0,00 БРСМ-Нафта 26,57 0,00 27,57 0,00 26,04 0,16 KLO 29,69 0,50 30,09 0,60 29,29 0,00 Параллель 29,60 0,00 30,30 0,00 29,80 0,00 Автотранс 27,98 0,00 28,98 0,00 27,98 0,00 UPG 27,90 0,70 28,90 0,70 26,20 0,30 SUNOIL 26,89 0,04 27,89 0,04 26,98 0,06 BVS 27,99 0,00 28,89 0,00 28,19 0,00 Chipo 27,98 0,48 28,98 0,48 26,96 0,00 Автопорт 29,70 0,50 30,50 0,70 29,70 0,40 Авантаж 7 26,95 0,50 27,95 0,50 25,85 0,50 Фактор 26,70 0,20 27,70 0,20 25,40 0,20 Mango 26,99 0,00 27,99 0,00 26,49 0,00 Motto 26,48 0,10 27,31 0,10 26,61 0,40 Средняя цена в Украине: 27,98 0,07 28,97 0,12 28,27 0,04

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 5 по 6 мая, грн/л