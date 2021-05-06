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Розничные сети АЗС 6 мая подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 10–70 коп./л
13:46 06.05.2021 |
Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, на ОККО бензин марки А-95 подорожал на 50 коп./л, до 30,99 грн/л. В сети KLO «двойка» подорожала на 50 коп./л, до 29,69 грн/л, «пятерка» — на 60 коп./л, цена ДТ осталась на прежнем уровне (29,29 грн/л).
UPG подняла цены бензинов на 70 коп./л, дизельного топлива — на 30 коп./л.
Топливо в сети Motto подорожало в среднем на 10–40 коп./л: А-92 — до 26,48 грн/л, А-95 — до 27,31 грн/л, ДТ — до 26,61 грн/л. «БРСМ-Нафта» на 16 коп./л повысила стоимость только дизельного топлива.
На «Авантаж 7» все топливо подорожало на 50 коп./л: бензин А-92 — до 26,95 грн/л, А-95 — до 27,95 грн/л, ДТ — до 25,85 грн/л.
На заправках Chipo, Shell, AMIC, «Автопорт» и «Фактор» цены на топливо выросли на 10–70 коп./л.
Средняя цена по стране бензина А-92 6 мая составила 27,98 грн/л, А-95 подорожал до 28,97 грн/л, ДТ — до 28,27 грн/л. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 4–12 коп./л (см. табл.).
Как сообщал enkorr, украинские розничные сети приступили к пересмотру цен на топливо вчера, 5 мая. Основная причина — рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с $62/барр. до $69/барр., а нефтепродукты в Европе подорожали на 7–11%. При этом мелкооптовые партии дизельного топлива в Украине за тот же период подорожали на 10%, до 24,00 грн/л, бензинов — на 8%, до 26,54 грн/л и 27,35 грн/л за «двойку» и «пятерку» соответственно.Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 5 по 6 мая, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,50
|
29,99
|
0,00
|
WOG
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
28,21
|
0,31
|
29,21
|
0,31
|
28,38
|
0,00
|
Shell
|
28,11
|
0,00
|
29,35
|
0,04
|
28,89
|
0,00
|
SOCAR
|
30,98
|
0,00
|
31,98
|
0,00
|
30,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,57
|
0,00
|
27,57
|
0,00
|
26,04
|
0,16
|
KLO
|
29,69
|
0,50
|
30,09
|
0,60
|
29,29
|
0,00
|
Параллель
|
29,60
|
0,00
|
30,30
|
0,00
|
29,80
|
0,00
|
Автотранс
|
27,98
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
UPG
|
27,90
|
0,70
|
28,90
|
0,70
|
26,20
|
0,30
|
SUNOIL
|
26,89
|
0,04
|
27,89
|
0,04
|
26,98
|
0,06
|
BVS
|
27,99
|
0,00
|
28,89
|
0,00
|
28,19
|
0,00
|
Chipo
|
27,98
|
0,48
|
28,98
|
0,48
|
26,96
|
0,00
|
Автопорт
|
29,70
|
0,50
|
30,50
|
0,70
|
29,70
|
0,40
|
Авантаж 7
|
26,95
|
0,50
|
27,95
|
0,50
|
25,85
|
0,50
|
Фактор
|
26,70
|
0,20
|
27,70
|
0,20
|
25,40
|
0,20
|
Mango
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
Motto
|
26,48
|
0,10
|
27,31
|
0,10
|
26,61
|
0,40
|
Средняя цена в Украине:
|
27,98
|
0,07
|
28,97
|
0,12
|
28,27
|
0,04
|
|
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