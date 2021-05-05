«Приват» 5 мая снизил цены на СУГ в рознице

Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в период с 30 апреля по 5 мая снизила розничные цены на автогаз. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

В частности, группа снизила цены в среднем на 8–11 коп./л, до 15,06–15,07 грн/л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Черниговской и Херсонской областях, где ресурс подешевел на 55 коп./л и 40 коп./л, до 14,00 и 14,85 грн/л соответственно. В некоторых других регионах продукт подешевел на 10–35 коп./л.

Также снизила цены и сеть Marshal. Автогаз в этой сети подешевел на 20 коп./л, до 15,00 грн/л. ­

В то же время такие сети как «БРСМ-Нафта» и Motto в Днепропетровской области подняли цены на 30 коп./л, до 15,29 грн/л и 15,18 грн/л соответственно.

Средняя цена автогаза 5 мая по Украине составила 15,77 грн/л (-2 коп./л к 30 апреля).

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 30 апреля по 5 мая, грн/л: