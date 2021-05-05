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«Приват» 5 мая снизил цены на СУГ в рознице
15:55 05.05.2021 |
Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в период с 30 апреля по 5 мая снизила розничные цены на автогаз. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В частности, группа снизила цены в среднем на 8–11 коп./л, до 15,06–15,07 грн/л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Черниговской и Херсонской областях, где ресурс подешевел на 55 коп./л и 40 коп./л, до 14,00 и 14,85 грн/л соответственно. В некоторых других регионах продукт подешевел на 10–35 коп./л.
Также снизила цены и сеть Marshal. Автогаз в этой сети подешевел на 20 коп./л, до 15,00 грн/л.
В то же время такие сети как «БРСМ-Нафта» и Motto в Днепропетровской области подняли цены на 30 коп./л, до 15,29 грн/л и 15,18 грн/л соответственно.
Средняя цена автогаза 5 мая по Украине составила 15,77 грн/л (-2 коп./л к 30 апреля).
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 30 апреля по 5 мая, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
16,49
|
0,00
|
WOG
|
16,48
|
0,00
|
Авиас
|
15,07
|
-0,11
|
Укрнафта
|
15,06
|
-0,08
|
AMIC
|
15,58
|
0,00
|
Shell
|
15,93
|
0,00
|
SOCAR
|
16,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
15,90
|
0,04
|
KLO
|
16,39
|
0,00
|
Параллель
|
16,45
|
0,00
|
Автотранс
|
15,98
|
0,00
|
UPG
|
15,65
|
0,00
|
SUNOIL
|
15,49
|
0,00
|
BVS
|
15,69
|
0,00
|
Chipo
|
15,62
|
0,00
|
Авантаж 7
|
15,18
|
0,00
|
Marshal
|
15,00
|
-0,20
|
Mango
|
15,71
|
0,00
|
Motto
|
15,73
|
0,05
|
Средняя цена в Украине:
|
15,77
|
-0,02
|
|
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