Финансовые новости
- |
- 05.05.21
- |
- 16:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
После месячного перерыва операторы перешли к повышению цен на топливо
15:50 05.05.2021 |
Розничные сети АЗС в период с 30 апреля по 5 мая подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,20–1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, на WOG бензин марки А-92 подорожал на 50 коп./л, до 29,99 грн/л, бензин А-95 — на 1 грн/л, до 30,99 грн/л. В сети ОККО цены на бензины выросли на 50 коп./л, до 29,99 грн/л и 30,49 грн/л за «двойку» и «пятерку» соответственно.
Топливо в сети Motto подорожало в среднем на 3–12 коп./л: А-92 — до 26,38 грн/л, А-95 — до 27,21 грн/л, ДТ — до 26,21 грн/л. «БРСМ-Нафта» на 23 коп./л повысила стоимость только бензинов.
В сети «Параллель» цена бензинов выросла на 30–50 коп./л, а Prime поднял цены на все виды топлива на 20–90 коп./л. На заправках BVS, Marshal и «Укргаздобычи» цены на топливо выросли на 5–50 коп./л.
Средняя цена по стране бензина А-92 5 мая составила 27,89 грн/л, А-95 подорожал до 28,83 грн/л, ДТ — до 28,81 грн/л. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 1–18 коп./л (см. табл.).
Основным фактором, который повлиял на увеличение стоимости топлива, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с $62/барр. до $69/барр., а нефтепродукты в Европе подорожали на 7–11%. При этом мелкооптовые партии дизельного топлива в Украине за этот период подорожали на 9%, до 23,82 грн/л, бензинов — на 6%, до 26,36 грн/л и 27,26 грн/л за «двойку» и «пятерку» соответственно.
Отметим, в последний раз украинские операторы прибегали к пересмотру цен в начале апреля. Тогда крупнейшие сети снизили стоимость топлива в переделах 50 коп./л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 30 апреля по 5 мая, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,99
|
0,50
|
30,49
|
0,50
|
29,99
|
0,00
|
WOG
|
29,99
|
0,50
|
30,99
|
1,00
|
29,99
|
0,00
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
27,90
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
28,40
|
0,00
|
Shell
|
28,11
|
0,00
|
29,32
|
0,00
|
28,89
|
0,00
|
SOCAR
|
30,98
|
0,00
|
31,98
|
0,00
|
30,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,57
|
0,23
|
27,57
|
0,23
|
25,88
|
0,00
|
KLO
|
29,19
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
29,29
|
0,00
|
Параллель
|
29,60
|
0,30
|
30,30
|
0,50
|
29,80
|
0,00
|
Автотранс
|
27,98
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
UPG
|
27,20
|
0,00
|
28,20
|
0,00
|
25,90
|
0,00
|
SUNOIL
|
26,85
|
0,00
|
27,85
|
0,00
|
26,92
|
0,00
|
BVS
|
27,99
|
0,10
|
28,89
|
0,00
|
28,19
|
0,00
|
Chipo
|
27,50
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
26,96
|
0,00
|
Prime
|
27,50
|
0,90
|
28,50
|
0,80
|
26,00
|
0,20
|
Авантаж 7
|
26,45
|
0,00
|
27,45
|
0,00
|
25,35
|
0,00
|
Marshal
|
26,00
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
25,20
|
0,40
|
Укргаздобыча
|
27,50
|
0,30
|
28,50
|
0,30
|
27,50
|
0,50
|
Кворум
|
28,05
|
-0,50
|
28,75
|
-0,85
|
27,70
|
-0,75
|
Motto
|
26,38
|
0,12
|
27,21
|
0,12
|
26,21
|
0,03
|
Средняя цена в Украине:
|
27,89
|
0,12
|
28,83
|
0,18
|
28,21
|
-0,01
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Экс-глава «Нафтогаза» Коболев связывает его увольнение с $2 млрд на счетах компании
|В Набсовете «Нафтогаза» заявили о конфликте интересов у главы НАК Витренко
|Члены наблюдательного совета Нафтогаза досрочно слагают полномочия
|Александр Черненко: После решения Верховного суда по Вирастюку самыми логичными будут перевыборы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Затраты на с/х производство в Украине с начала года выросли на 30,4% - Госстат
|«Приват» 5 мая снизил цены на СУГ в рознице
|После месячного перерыва операторы перешли к повышению цен на топливо
|Бизнес в апреле ухудшил оценку перспектив в ответ на усиление карантинных ограничений и рост неопределенности - НБУ
|Нефть дорожает 5 мая на оптимизме вокруг спроса
|Критически ситуацию в Украине оценивают почти 80% граждан - соцопрос
Это интересно
|Игровой смартфон Redmi сразу же стал бестселлером: продано 100 000 телефонов за минуту
|Власти Китая оштрафуют Tencent на $1,5 млрд за монопольные практики
|Устройство с интерфейсом «мозг-компьютер» впервые разрешили использовать для лечения в США
|Полупроводниковый кризис добрался до BMW — компания остановит конвейер
|Последним Cadillac с традиционным двигателем будет Escalade
|Китай вывел на орбиту прототип уборщика космического мусора
|Opel возродил модель Manta в виде электрокара