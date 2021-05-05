После месячного перерыва операторы перешли к повышению цен на топливо

Розничные сети АЗС в период с 30 апреля по 5 мая подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,20–1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, на WOG бензин марки А-92 подорожал на 50 коп./л, до 29,99 грн/л, бензин А-95 — на 1 грн/л, до 30,99 грн/л. В сети ОККО цены на бензины выросли на 50 коп./л, до 29,99 грн/л и 30,49 грн/л за «двойку» и «пятерку» соответственно.

Топливо в сети Motto подорожало в среднем на 3–12 коп./л: А-92 — до 26,38 грн/л, А-95 — до 27,21 грн/л, ДТ — до 26,21 грн/л. «БРСМ-Нафта» на 23 коп./л повысила стоимость только бензинов.

В сети «Параллель» цена бензинов выросла на 30–50 коп./л, а Prime поднял цены на все виды топлива на 20–90 коп./л. На заправках BVS, Marshal и «Укргаздобычи» цены на топливо выросли на 5–50 коп./л.

Средняя цена по стране бензина А-92 5 мая составила 27,89 грн/л, А-95 подорожал до 28,83 грн/л, ДТ — до 28,81 грн/л. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 1–18 коп./л (см. табл.).

Основным фактором, который повлиял на увеличение стоимости топлива, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с $62/барр. до $69/барр., а нефтепродукты в Европе подорожали на 7–11%. При этом мелкооптовые партии дизельного топлива в Украине за этот период подорожали на 9%, до 23,82 грн/л, бензинов — на 6%, до 26,36 грн/л и 27,26 грн/л за «двойку» и «пятерку» соответственно.

Отметим, в последний раз украинские операторы прибегали к пересмотру цен в начале апреля. Тогда крупнейшие сети снизили стоимость топлива в переделах 50 коп./л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 30 апреля по 5 мая, грн/л