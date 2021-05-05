Нефть дорожает 5 мая на оптимизме вокруг спроса

Мировые цены на нефть в среду днем растут на 1%, трейдеры в целом с оптимизмом настроены по поводу перспектив спроса на нефть, при этом рынки ожидают статистику по запасам в США за неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.54 EET цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,25%, до 69,74 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI поднималась на 1,19%, до 66,47 доллара за баррель.

"Поддерживает (котировки нефти - ред.) оптимизм вокруг открытия экономик Европы, как и США", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).

По мнению эксперта, если на прошлой неделе трейдеры следили за ситуацией в Индии, то теперь их внимание переключилось на отказ властей других стран от ужесточения карантина, что позитивно для перспектив спроса.

Трейдеры также обратили внимание на статистику о коммерческих запасах нефти в США. Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в стране за неделю по 30 апреля упали на 7,7 миллиона баррелей. Данные минэнерго выйдут вечером в среду, аналитики ожидают уменьшение только на 2,4 миллиона.