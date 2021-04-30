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Бензин на АЗС дорожает 30 апреля
14:39 30.04.2021 |
Розничные цены на бензин в Украине 30 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Дизельное топливо и автогаз подешевели.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,78 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 28,65 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,22 гривен за литр (-0,02 гривен), на автогаз - 15,80 гривен за литр (-0,01 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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