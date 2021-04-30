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Нефть дешевеет 30 апреля в рамках коррекции после трех дней роста цен
08:22 30.04.2021 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром опускаются в рамках коррекции, что следует после трех торговых сессий увеличения котировок на ожиданиях по спросу и сильной статистике, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.57 EEST цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,54% - до 67,68 доллара за баррель, июньских - на 0,51%, до 68,21 доллара. Стоимость июньских фьючерсов на WTI сокращалась на 0,68% - до 64,57 доллара за баррель.
Нефть дорожала предыдущие три дня, за это время котировки поднялись в среднем примерно на 3,5-4,5%. Стоимость нефти поддерживали ожидания по спросу на нефть, хотя пандемия и продолжает представлять неопределенность для нефтяного рынка.
Ранее министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания рекомендовал альянсу сохранить на май-июль текущие условия соглашения об ограничении добычи нефти. Кроме того, СМИ сообщали о том, что технический комитет ОПЕК+ повысил прогноз роста мирового спроса на нефть до 6 миллионов баррелей в сутки в среднем в 2021 году с мартовской оценки в 5,6 миллиона баррелей.
Опубликованная в среду статистика по коммерческим запасам и добыче в США за неделю по 23 апреля также поддерживала цены на нефть. По данным минэнерго страны, запасы выросли слабее ожиданий - на 0,1 миллиона вместо 0,6 миллиона баррелей, а добыча снизилась на 100 тысяч баррелей, до 10,9 миллиона баррелей в сутки.
"На этой неделе был целый поток сильных данных и поддерживающих событий в США, но это, вероятно, скрыло растущий глобальный риск относительно более заразных вариантов COVID-19, особенно того, который вызвал хаос в Индии. Достигнув шестимесячного пика, нефть стала готова для передышки", - цитирует агентство Блумберг мнение основательницы Vanda Insights Ванданы Хари (Vandana Hari).
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