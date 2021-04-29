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Бензин дорожает 29 апреля
16:55 29.04.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 29 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал на 1 копейку.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,77 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 28,65 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,24 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 15,80 гривен за литр (+0,01 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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