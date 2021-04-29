Нефть дорожает 29 апреля на оптимизме по спросу и данных статистики из США

Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются, инвесторы более оптимистично настроены по поводу перспектив спроса, при этом рынок продолжает оценивать статистику из США по запасам и добыче за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 EEST цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,25% - до 66,95 доллара за баррель, июньских - на 0,4%, до 67,54 доллара. Стоимость июньских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,27% - до 64,03 доллара за баррель.

"Пандемия COVID-19 продолжается, но восстановление экономики и нефтяного спроса также не стоит на месте, что поддерживается США и материковым Китаем. Накопленный спрос, связанный с путешествиями, будет способствовать росту в Европе и Северной Америке, при условии, что пандемия будет лучше контролироваться в ближайшие месяцы", - комментирует аналитик IHS Markets Виктор Шум (Victor Shum), которого цитирует агентство Блумберг.

Ситуация вокруг коронавируса продолжает представлять неопределенность для нефтяного рынка. С одной стороны, ситуация с пандемией в Индии и Японии все еще остается тревожной, при этом в мире продолжается вакцинация. В то же время ранее министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания рекомендовал альянсу сохранить на май-июль текущие условия сделки об ограничении добычи.

Дает поддержку нефтяным ценам и статистика минэнерго США, опубликованная в среду. Так, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 23 апреля выросли слабее ожиданий - на 0,1 миллиона баррелей при прогнозе роста на 0,6 миллиона баррелей. Добыча за период при этом снизилась на 100 тысяч баррелей, до 10,9 миллиона баррелей в сутки.