Стоимость нефти слабо меняется 28 апреля на новостях от ОПЕК+ и API

Мировые цены на нефть почти не меняются в среду утром, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают рекомендации по сделке ОПЕК+ и данные Американского института нефти (API) о недельных запасах сырья в США.

По состоянию на 7.55 EEST цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,02% - до 65,86 доллара за баррель, июньских - росла на 0,02%, до 66,43 доллара. Стоимость июньских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,02% - до 62,95 доллара за баррель.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания во вторник рекомендовал альянсу сохранить на май-июль текущие условия сделки об ограничении добычи. Они предполагают постепенное уменьшение объема сокращений по мере восстановления спроса.

Рынки восприняли это решение как позитивный сигнал по спросу. "Это отражает вероятность более устойчивого роста спроса с мая", - цитирует газета Wall Street Journal аналитика Platts Analytics Пола Шелдона (Paul Sheldon).

Вместе с этим сохраняются риски, связанные с коронавирусом, особенно в Индии и Японии, которые являются одними из крупнейших импортеров нефти. В Индии суточный прирост заражений превышает 300 тысяч, а в Японии в апреле был ужесточен карантин.

Ограничивают рост нефтяных цен и данные Американского института нефти (API) по коммерческим запасам в США за неделю по 23 апреля. Согласно подсчетам института, запасы в стране выросли сразу на 4,3 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидают, что минэнерго США сообщит об увеличении запасов только на 0,7 миллиона баррелей.