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Куюн оценивает дефицит дизтоплива почти в 300 тыс. тонн в мае
17:00 27.04.2021 |
Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн оценивает дефицит дизельного топлива в 270 тыс. тонн в мае.
Об этом он сообщил Українським Новинам.
"В мае из альтернативных источников необходимо поставить 270 тыс. тонн дизтоплива", - сказал Куюн.
Он добавил, что в мае также необходимо поставить 45 тыс. тонн сжиженного газа из альтернативных источников.
Как сообщали Українські Новини, с апреля компания Proton Energy Group S.A., в которую входит связанная с Виктором Медведчуком сеть Glusco, остановила поставки продукции на украинский рынок - один из крупнейших партнеров компании, Wexler, уже заявил об остановке поставок российского дизтоплива.
Также Куюн прогнозирует рост цен на автомобильный газ из-за прекращения поставок Proton Energy нефтепродуктов в Украину.
Сообщалось, что международный трейдер Coral Energy заменит Proton Energy Group S.A. в цепочке поставок НК "Роснефть" в Украину.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) считает, что крупнейшие сети АЗС необъективно реагируют на снижение мировых котировок на топливо, что может приводить к завышению цен для потребителей.
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