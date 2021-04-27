Куюн оценивает дефицит дизтоплива почти в 300 тыс. тонн в мае

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн оценивает дефицит дизельного топлива в 270 тыс. тонн в мае.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"В мае из альтернативных источников необходимо поставить 270 тыс. тонн дизтоплива", - сказал Куюн.

Он добавил, что в мае также необходимо поставить 45 тыс. тонн сжиженного газа из альтернативных источников.

Как сообщали Українські Новини, с апреля компания Proton Energy Group S.A., в которую входит связанная с Виктором Медведчуком сеть Glusco, остановила поставки продукции на украинский рынок - один из крупнейших партнеров компании, Wexler, уже заявил об остановке поставок российского дизтоплива.

Также Куюн прогнозирует рост цен на автомобильный газ из-за прекращения поставок Proton Energy нефтепродуктов в Украину.

Сообщалось, что международный трейдер Coral Energy заменит Proton Energy Group S.A. в цепочке поставок НК "Роснефть" в Украину.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) считает, что крупнейшие сети АЗС необъективно реагируют на снижение мировых котировок на топливо, что может приводить к завышению цен для потребителей.