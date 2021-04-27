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Цены на нефть 27 апреля продолжают рост в ожидании новостей от ОПЕК+
13:01 27.04.2021 |
Мировые цены на нефть во вторник днем продолжают подниматься, инвесторы с оптимизмом ожидают новостей от ОПЕК+ по сделке о снижении добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.34 EEST цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,72%, до 65,5 доллара за баррель, июньских - на 0,5%, до 65,98 доллара. Стоимость июньских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,76%, до 62,38 доллара за баррель.
Нефтяной рынок ожидает новости от ОПЕК+. Встреча всех глав-делегаций альянса ОПЕК+, как и министерский мониторинговый комитет, состоится во вторник, 27 апреля, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса. Ранее обе эти встречи, которые пройдут в онлайн-формате, были запланированы на 28 апреля.
Поддерживает рост котировок сообщение агентства Блумберг, вышедшее в понедельник. Согласно данным агентства, технический комитет экспертов ОПЕК+ повысил прогноз роста мирового спроса на нефть до 6 миллионов баррелей в сутки в среднем в текущем году с мартовской оценки в 5,6 миллиона. Позитивные ожидания по спросу способствуют росту нефтяных котировок.
Благоприятно сказываются на нефтяных ценах и заявления генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо. Выступая в понедельник на заседании техкомитета экспертов ОПЕК+, он заявил о наличии позитивных сигналов в отношении восстановления мировой экономики и перспектив нефтяной отрасли.
В среду будет опубликована еженедельная статистика по коммерческим запасам нефти в США. За минувшую неделю, которая завершилась 23 апреля, аналитики ожидают рост запасов на 0,4 миллиона баррелей после увеличения на 0,6 миллиона неделей ранее.
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