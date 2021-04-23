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СУГ в опте cнова дешевеет
15:56 23.04.2021 |
Средняя стоимость сжиженного газа в Украине на условиях EXW ГНС с 16 по 23 апреля снизилась на 300 грн/т - до 24 520 грн/т, однако суммы реальных сделок имеют более выраженную динамику. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95».
Заметное снижение стоимости ресурса наблюдается в западных и центральных регионах. В восточных и южных областях цены существенно не изменились.
Так, в Киевской области стоимость предложений снизилась на 400-700 грн/т и составила 23 600-24 000 грн/т (- 400-700 грн/т). В частности, LPG Progress и «Мартин трейд» на Переяславе, а также «Надежда» на Бородянке установили стоимость на уровне 24 000 грн/т (-500-700 грн/т к 16 апреля). По 24 300 грн/т предлагает ресурс «Авантаж» с собственной ГНС в Заворичах. Однако, по словам трейдеров, имеют место дисконты в 100-200 грн/т, а рабочая цена в области составляет 23 600-23 700 грн/т.
В Харькове предложения колеблются в диапазоне 24 200-24 700 грн/т. В частности, LPG Progress с ГНС в Водолаге предлагает СУГ по 24 500 грн/т. Компания «Газтрон» в Харькове не изменила стоимость на сжиженный газ и оставила ее на уровне 24 700 грн/т.
В Одессе «Укртатнафта» предлагает ресурс по 24 000 грн/т, у «Надежды» на Первомайске цена осталась на прежнем уровне - 24 700 грн/т. «Ультрамарин трейдинг» продает ресурс в Николаеве по 24 600-24 800 грн/т. Дисконты около 200 грн, говорят трейдеры, также зачастую применимы.
В западных областях купить ресурс самовывозом можно по 23 500-24 200 грн/т(-600 грн/т). В частности, на Братковцах в Ивано-Франковской области «Автотранс» предлагает СУГ по 23 900 грн/т. В Тернопольской области прайс «Надежды» установлен на уровне 24 200 грн/т. По словам трейдеров, в области случаются эксклюзивные предложения по 23 000 грн/т.
В Полтавской области предложения составляют 23 900-24 500 грн/т(-600-800 грн/т). «Автотранс» предлагает автогаз самовывозом с Супруновки по 24 000 грн/т. «Укртатнафта» с Кременчугского НПЗ установила цену на уровне 23 900 грн/т.
Как сообщал enkorr, цены на аукционах внутренних производителей также снижаются. Так, стоимость ресурса «Укргаздобычи» за неделю снизилась на 634 грн/т и составила 23 602 грн/т. Стоимость сжиженного газа на аукционах мелких производителей на текущей неделе снизилась на 400-1 000 грн/т, в среднем до 23 750 грн/т.
По словам участников рынка, стоимость газа в Украине снижается под давлением избытка ресурса и как следствие снижения котировок автогаза на украинской границе. Также сказывается снижение котировок на польской границе, из-за чего стали еще более привлекательными поставки из Польши, Литвы, Румынии и других западных стран. Трейдеры отмечают, что сегодня существует обилие предложений по поставке газа через западную границу по приемлемой цене.
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