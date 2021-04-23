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Топливо в рознице за неделю с 16 по 23 апреля подорожало
13:28 23.04.2021 |
Розничные сети АЗС, работающие в среднем и эконом- сегментах, в период с 16 по 23 апреля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 10–80 коп./л, сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
Сеть станций «Авантаж 7» повысила цены на бензин на 50 коп./л, ДТ — на 33 коп./л: бензин марки А-95 подорожал до 27,45 грн/л, А-92 — до 26,45 грн/л, ДТ — до 25,35 грн/л. На станциях KLO на 20 коп./л подорожало только дизельное топливо (до 29,19 грн/л).
В сетях BVS и «Катрал» на 10 коп./л подорожали все виды бензинов. На Marshal дизтопливо подорожало на 2 грн/л, до 26,80 грн/л.
Сеть «БРСМ-Нафта» повысила цены на бензины на 28 коп./л, на ДТ — на 33 коп./л. Так, цена на А-95 увеличилась до 27,34 грн/л, А-92 — до 26,34 грн/л, ДТ — до 25,88 грн/л. Mango откорректировала цены на бензины в среднем на 10 коп./л.
Сеть станций UPG повысила цены на бензин на 30 коп./л: бензин марки А-95 подорожал до 28,20 грн/л, А-92 — до 27,20 грн/л. На станциях Chipo топливо подорожало на 26-38 коп./л.
Такие сети как SUNOIL и Prime повысили цены на топливо на 13-80 коп./л. (см. табл.).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 16 по 23 апреля, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
WOG
|
29,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
27,90
|
0,01
|
28,90
|
0,01
|
28,40
|
0,02
|
Shell
|
27,97
|
0,00
|
29,14
|
0,00
|
28,89
|
0,00
|
SOCAR
|
30,98
|
0,00
|
31,98
|
0,00
|
30,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,34
|
0,28
|
27,34
|
0,28
|
25,88
|
0,33
|
KLO
|
29,19
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
29,19
|
0,20
|
Параллель
|
29,30
|
0,00
|
29,80
|
0,00
|
29,80
|
0,00
|
Автотранс
|
27,98
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
UPG
|
27,20
|
0,30
|
28,20
|
0,30
|
25,90
|
0,00
|
SUNOIL
|
26,85
|
0,13
|
27,85
|
0,13
|
26,92
|
0,00
|
BVS
|
27,79
|
0,10
|
28,79
|
0,10
|
28,09
|
0,00
|
Chipo
|
27,50
|
0,38
|
28,50
|
0,38
|
26,96
|
0,26
|
Катрал
|
27,79
|
0,10
|
28,77
|
0,10
|
25,77
|
0,00
|
Авантаж 7
|
26,45
|
0,50
|
27,45
|
0,50
|
25,35
|
0,33
|
Marshal
|
26,00
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
26,80
|
2,00
|
Mango
|
26,29
|
0,10
|
27,29
|
0,10
|
25,89
|
0,00
|
Prime
|
26,60
|
0,30
|
27,70
|
0,20
|
25,70
|
0,80
|
Средняя цена в Украине:
|
27,77
|
0,04
|
28,64
|
0,04
|
28,24
|
0,06
|
|
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