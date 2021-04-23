Цены на нефть 23 апреля корректируются вверх

Мировые цены на нефть в пятницу утром несколько увеличиваются в рамках коррекции, но по итогам недели котировки при этом могут показать снижение, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.12 EET цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,63%, до 65,81 доллара, стоимость июньских фьючерсов на WTI - на 0,78%, до 61,91 доллара за баррель.

Во вторник и среду котировки нефти падали из-за рисков вокруг спроса и после выхода статистики её запасов в США. Так, ситуация вокруг коронавируса в Японии и Индии вызывала обеспокоенность трейдеров, так как эти страны больше всего импортируют нефть. А коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю неожиданно выросли на 0,6 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение на 2,9 миллиона.

Несколько способствует росту нефтяных котировок сейчас и ослабление доллара, так как более слабый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при их покупке в другой валюте. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,17%.