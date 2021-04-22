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Розничные сети, работающие в эконом-сегменте, 22 апреля повысили стоимость бензина и ДТ на 10-35 коп./л
11:25 22.04.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
Сеть станций UPG повысила цены на бензин на 30 коп/л: бензин марки А-95 подорожал до 28,20 грн/л, А-92 — до 27,20 грн/л. На станциях Chipo бензины подорожали на 32 коп./л.
В сетях SUNOIL и Marshal на 13 коп./л и 30 коп/л соответственно, подорожали только бензины, а на «Авантаж 7» цены на ДТ выросли на 33 коп/л, до 25,35 грн/л.
Сеть «БРСМ-Нафта» повысила цены на ДТ в среднем на 23 коп/л, Motto - на 5 коп./л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 21 на 22 апреля, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
WOG
|
29,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
27,90
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
28,38
|
0,00
|
Shell
|
27,97
|
0,00
|
29,14
|
0,00
|
28,89
|
0,00
|
SOCAR
|
30,98
|
0,00
|
31,98
|
0,00
|
30,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,34
|
0,00
|
27,34
|
0,00
|
25,93
|
0,23
|
KLO
|
29,19
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
29,19
|
0,00
|
Параллель
|
29,30
|
0,00
|
29,80
|
0,00
|
29,80
|
0,00
|
Автотранс
|
27,98
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
UPG
|
27,20
|
0,30
|
28,20
|
0,30
|
25,90
|
0,00
|
SUNOIL
|
26,85
|
0,13
|
27,85
|
0,13
|
26,92
|
0,00
|
BVS
|
27,79
|
0,00
|
28,79
|
0,00
|
28,09
|
0,00
|
Chipo
|
27,50
|
0,32
|
28,50
|
0,32
|
26,96
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
26,90
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
27,20
|
0,00
|
Авантаж 7
|
26,45
|
0,00
|
27,45
|
0,00
|
25,35
|
0,33
|
Marshal
|
26,00
|
0,30
|
27,00
|
0,30
|
24,80
|
0,00
|
Mango
|
26,29
|
0,00
|
27,29
|
0,00
|
25,89
|
0,00
|
Motto
|
26,21
|
0,00
|
27,08
|
0,00
|
26,03
|
0,05
|
Средняя цена в Украине:
|
27,77
|
0,03
|
28,64
|
0,03
|
28,22
|
0,02
Как сообщал enkorr, на прошлой неделе стоимость мелкооптовых партий ДТ выросла на 9%, до 23,66 грн/л. Бензины за это же время подорожали на 5%: А-92 до 26,14 грн/л, А-95 — до 27,08 грн/л. Основное давление на рынок оказывает дефицит ресурса и рост котировок нефти.
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