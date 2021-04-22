Розничные сети, работающие в эконом-сегменте, 22 апреля повысили стоимость бензина и ДТ на 10-35 коп./л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

Сеть станций UPG повысила цены на бензин на 30 коп/л: бензин марки А-95 подорожал до 28,20 грн/л, А-92 — до 27,20 грн/л. На станциях Chipo бензины подорожали на 32 коп./л.

В сетях SUNOIL и Marshal на 13 коп./л и 30 коп/л соответственно, подорожали только бензины, а на «Авантаж 7» цены на ДТ выросли на 33 коп/л, до 25,35 грн/л.

Сеть «БРСМ-Нафта» повысила цены на ДТ в среднем на 23 коп/л, Motto - на 5 коп./л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 21 на 22 апреля, грн/л

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 29,49 0,00 29,99 0,00 29,99 0,00 WOG 29,49 0,00 29,99 0,00 29,99 0,00 Авиас 26,95 0,00 27,95 0,00 28,00 0,00 Укрнафта 27,00 0,00 28,00 0,00 28,00 0,00 AMIC 27,90 0,00 28,90 0,00 28,38 0,00 Shell 27,97 0,00 29,14 0,00 28,89 0,00 SOCAR 30,98 0,00 31,98 0,00 30,98 0,00 БРСМ-Нафта 26,34 0,00 27,34 0,00 25,93 0,23 KLO 29,19 0,00 29,49 0,00 29,19 0,00 Параллель 29,30 0,00 29,80 0,00 29,80 0,00 Автотранс 27,98 0,00 28,98 0,00 27,98 0,00 UPG 27,20 0,30 28,20 0,30 25,90 0,00 SUNOIL 26,85 0,13 27,85 0,13 26,92 0,00 BVS 27,79 0,00 28,79 0,00 28,09 0,00 Chipo 27,50 0,32 28,50 0,32 26,96 0,00 Укр-Петроль 26,90 0,00 27,90 0,00 27,20 0,00 Авантаж 7 26,45 0,00 27,45 0,00 25,35 0,33 Marshal 26,00 0,30 27,00 0,30 24,80 0,00 Mango 26,29 0,00 27,29 0,00 25,89 0,00 Motto 26,21 0,00 27,08 0,00 26,03 0,05 Средняя цена в Украине: 27,77 0,03 28,64 0,03 28,22 0,02

Как сообщал enkorr, на прошлой неделе стоимость мелкооптовых партий ДТ выросла на 9%, до 23,66 грн/л. Бензины за это же время подорожали на 5%: А-92 до 26,14 грн/л, А-95 — до 27,08 грн/л. Основное давление на рынок оказывает дефицит ресурса и рост котировок нефти.