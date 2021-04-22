Нефть продолжает дешеветь 22 апреля

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают снижаться третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы обеспокоены перспективами спроса на фоне продолжения пандемии и разочарованы статистикой по запасам в США за прошлую неделю.

По состоянию на 7.34 EET цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,46% - до 65,02 доллара, стоимость июньских фьючерсов на WTI - на 0,47%, до 61,06 доллара за баррель.

В то время как фондовые рынки смогли прервать тренд снижения и перейти к росту, котировки нефти продолжают опускаться третий день подряд. За это время нефть подешевела на 3-3,5%. Основные риски связаны с продолжением эпидемии коронавируса в Индии и Японии, крупных мировых импортерах нефти. Суточный прирост заражений в Индии варьируется в диапазоне 250-300 тысяч. Власти Японии обдумывают ужесточение карантинных ограничений.

"Азия, особенно Индия, становится эпицентром всех опасений за спрос. Тем не менее, макрофакторы по-прежнему довольно сильные во всем мире", - сказал агентству Блумберг аналитик Axi Стивен Иннес (Steve Innes). По данным "Совместной инициативы по нефтяной статистике" (JODI), Индия является третьим по величине импортером нефти после Китая и США.

Дополнительным фактором удешевления нефти служит опубликованная в среду статистика минэнерго США по запасам. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 16 апреля неожиданно выросли на 0,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения на 2,9 миллиона баррелей. Недельная добыча осталась на отметке 11 миллионов баррелей в сутки.