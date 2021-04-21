"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и, соответственно, карантина", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Цены на бензин в Украине 21 апреля начали снижаться
19:30 21.04.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 21 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем немного снизились. Автогаз подешевел на 1 копейку.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,74 гривен за литр (-0,01 гривен), на бензин А-95 - 28,61 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,20 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 15,78 гривен за литр (+0,00 гривен).
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