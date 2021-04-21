Финансовые новости
- |
- 21.04.21
- |
- 11:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть дешевеет 21 апреля на коронавирусных рисках и данных о запасах в США
08:22 21.04.2021 |
Мировые цены на нефть в среду утром демонстрируют снижение на возвращении коронавирусных рисков, инвесторы также обратили внимание на данные Американского института нефти (API) о запасах этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.36 EET цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,72%, до 66,09 доллара, стоимость июньских фьючерсов на WTI - на 0,81%, до 62,16 доллара за баррель.
Нефтяные котировки снижаются, поскольку ситуация с коронавирусом вновь начинает создавать значительную неопределенность для восстановления экономики и, следовательно, нефтяного спроса. Так, в Индии и Японии наблюдается рост новых случаев обнаружения инфицированных, что приводит к рискам ужесточения карантина.
"В эпицентре - два крупных азиатских импортера нефти, Индия и Япония, на которые приходится более 16% мирового спроса на нефть... Это, возможно, потребует пересмотра в худшую сторону прогноза мирового спроса на нефть в этом году", - заявил агентству Франс Пресс аналитик Axi Стивен Иннес.
Инвесторы обратили внимание и на данные API, согласно которым коммерческие запасы нефти в США за последнюю неделю неожиданно выросли на 0,4 миллиона баррелей. Запасы демонстрировали снижение три недели подряд. Официальная статистика минэнерго страны будет опубликована вечером.
Кроме того, накануне юридический комитет палаты представителей США одобрил закон, допускающий антимонопольные иски против стран-членов ОПЕК в этой стране, теперь законопроект предстоит рассмотреть полному составу палаты представителей конгресса.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Все равны, но некоторые более равны: Почему Шевченко и Тищенко не исключат из фракции «слуг»
ТОП-НОВОСТИ
|Стратегия развития ОПК: вперед в НАТО или назад в СССР?
|Доллар на межбанке начал понемногу дорожать. На валютном рынке растет напряженность
|О «шулере» и «козявке». Когда начнется война Саакашвили с Зеленским
|Два года сериалу «Президент — слуга народа»: Какие обещания Зеленский выполнил, а о чем забыл
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период
|Стратегия развития ОПК: вперед в НАТО или назад в СССР?
|Стоимость золота продолжает расти 21 апреля на слабом долларе
|Нефть дешевеет 21 апреля на коронавирусных рисках и данных о запасах в США
|В НАПК ожидают на создание реестра банковских счетов физлиц
|Цены на АЗС 20 апреля прекратили рост
Это интересно
|Осторожно, химера. Ученые вырастили человеческие клетки в эмбрионе макаки
|Вслед за видеокартами могут сильно дорожать SSD и HDD. Из-за новой криптовалюты
|Ferrari выпустит электрический суперкар раньше намеченного срока
|Заявления Илона Маска о совершенстве автопилота полны излишней самоуверенности
|Первый штат США принял закон о запрете двигателей внутреннего сгорания
|Популярный мем «Телебачення Торонто» продали в виде NFT за $2500
|Поставщики сырья для аккумуляторов пока не готовы к буму на рынке электромобилей