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Цены на АЗС 20 апреля прекратили рост
19:40 20.04.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 20 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем остались на прежнем уровне. Автогаз также без изменений.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,75 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 - 28,62 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,21 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 15,79 гривен за литр (+0,00 гривен).
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