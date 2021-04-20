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Украине грозит дефицит дизельного топлива – Reuters
15:45 20.04.2021 |
В мае Украине грозит дефицит дизельного топлива из-за остановки поставок с заводов Роснефти и планового техобслуживания на Мозырском НПЗ (Беларусь). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять трейдеров-источников.
Ожидается, что дефицит дизельного топлива в Украине в мае составит 150 000 - 270 000 тонн. Мозырский НПЗ поставит Украине около 150 000 тонн ДТ вместо 240 000 тонн, т.к. 15 мая начинает техобслуживание.
В год Украина потребляет более 7 млн тонн дизельного. Две трети импортируется из России и Беларуси. В прошлом году Роснефть поставила Украине 1,75 млн ДТ. Отмечается, что Украина пыталась компенсировать дефицит путем морских поставок, но их объемов было недостаточно.
Глава Антимонопольного комитета Украины Ольга Пищанская в колонке ЭП предостерегла операторов рынка нефтепродуктов от попыток создать искусственный дефицит и антиконкурентных действий, которые могут " негативно повлиять на цены и наполненностть рынка".
"Ввиду нестабильной ситуации с импортом нефтепродуктов из Беларуси и РФ, будем особенно придирчивыми. Попытки создать искусственный дефицит, необоснованно повысить стоимость, установить барьеры в доступе к альтернативной инфраструктуры, в частности к портам, являются недопустимыми. Это - красные линии национального значения", - заявила Пищанская.
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