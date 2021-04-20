Нефть дорожает 20 апреля на фоне ожиданий по ОПЕК+

Мировые цены на нефть во вторник утром растут на ожиданиях по ОПЕК+ после новостей о том, что в апреле планируется лишь заседание мониторингового комитета, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.38 EET цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,01%, до 67,73 доллара, стоимость июньских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,99%, до 64,06 доллара за баррель, майских - на 0,84%, до 63,91 доллара.

В понедельник агентство Блумберг сообщило, что ОПЕК+ обсуждает возможность проведения 28 апреля только заседания мониторингового комитета, без общего заседания организации. Кроме того, три делегата заявили агентству, что не ожидают каких-либо изменений в запланированном увеличении добычи нефти.

По мнению аналитиков, которое приводит газета Wall Street Journal, сообщения о намерении ОПЕК+ отказаться от полноценного заседания поддерживает нефтяные котировки на утренних торгах, при этом нефтяные рынки уже учли постепенное наращивание добычи ОПЕК+.

В среду выйдет еженедельная статистика о коммерческих запасах нефти в США за минувшую неделю. Аналитики ожидают, что запасы могут показать снижение четвертую неделю подряд, на этот раз на 2,8 миллиона баррелей. В ночь на среду свою оценку по коммерческим запасам опубликует Американский институт нефти (API), в среду вечером данные опубликует минэнерго США.