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Цены на дизельное топливо в опте 19 апреля стабилизировались
23:06 19.04.2021 |
Сегодня, 19 апреля, средние цены на дизельное топливо в крупно- и мелкооптовом сегментах рынка выросли на 190 грн/т, до 27 370 грн/т, и на 8 коп./л, до 23,74 грн/л соответственно. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95».
Отметим, основное давление на рынок по-прежнему оказывает дефицит ресурса. В то же время ажиотажный рост остановился, а котировки нефти продолжают находиться на уровне $66/барр..
Компания «Анвитрейд» с утра предлагала турецкий ресурс с Одессы по цене 22,80 грн/л (+10 коп./л за сутки).
«Укртатнафта» оставила прайсы на ДТ без изменений: мелкооптовые партии предлагались по цене 23,31 грн/л, а в крупном опте - по 27 600 грн/т. В то же время от завода на 300 грн/т подорожали бензины: А-92 - до 33 800 грн/т (25,08 грн/л), А-95 - до 34 800 грн/т (26,04 грн/л).
Стабильными остались прайсы у ОККО и WOG, предлагавших ресурс по регионам в диапазоне 23,85-24,10 грн/л.
По ст. «Коростень» дизель с пятницы не подорожал - 23,70 грн/л. В то же время после длительного простоя на рынок вышел «Фактор» с ресурсом по 23,40 грн/л.
В Новограде и столичном регионе ценники также не изменились, 23,70-23,90 грн/л и 23,50-23,70 грн/л соответственно.
В Николаеве у большинства трейдеров ценники с пятницы не изменились - 23,00 грн/л. Конкурировали тут между собой «Фидея» и «Альянс Енерго Трейд», предлагая турецкий ресурс по 22,60 грн/л и 22,70 грн/л соответственно.
В Одессе и Южном предложения турецкого дизеля озвучивались в диапазоне 22,70-22,80 грн/л, прибавив с пятницы 10 коп./л.
Как ранее сообщал enkorr, на фоне неопределенности с поставками «Роснефти» и новостях о плановых ремонтах на белорусских НПЗ на прошлой неделе цены мелкооптовых партий ДТ в среднем выросли на 1,90 грн/л (+8,7%), бензинов - на 1,21-1,29 грн/л (+4,9%).
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